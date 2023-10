Potenziale digitaler Bildung in der Fachkräftesicherung

Keynotespeakerin Prof. Dr. Doris Weßels

Ronja Kemmer, Mitglied des Bundestags und Obfrau im Digitalausschuss für die CDU/CSU

Martina Thomas, Projekt Zukunftszentrum-KI NRW, Referat für Transfer der FernUniversität Hagen

Hendrik Haverkamp, Institut für zeitgemäße Prüfungskultur

Workshop: Brücken bauen (Weiterbildungen in der betrieblichen Realität)

Leitung: Martina Thomas, Zukunftszentrums KI-NRW





Workshop: Finden Sie das richtige Personal im digitalen Zeitalter! Qualitative, sichere und rechtskonforme Work-Life-Education Balance

Leitung: Markus Weisbecker, Proctorio GmbH





Workshop: Das Geheimnis motivierter Blended-Learning-Teilnehmer: Wie optimieren wir die Nutzererfahrung (User Experience)?

Leitung: Manuela Montesinos, BEN Europe Institute GmbH





Workshop: Digitalisierungsbezogene Kompetenzen von Lehrenden in Zeiten von Künstlicher Intelligenz

Leitung: Prof. Dr. Johanna Fleckenstein, Zentrum für Digitalen Wandel/Universität Hildesheim GmbH





Best Practice: Wenn Dräger wüsste, was Dräger alles weiß … (Wissenstransfer in Unternehmen)

Leitung: Sandra Eggers, Projektleitung OMC.PRO der Drägerwerk AG & Co. KGaA





Workshop/Best Practice: Wie KI die Zukunft der Bildung formt: Praktische Anwendungsfelder in der Hochschullehre

Leitung: Philipp Höllermann, Chief Transformation Officer (CTO) in der DWG Deutsche Weiterbildungsgesellschaft





Best Practice: Lecturio - Learning Cloud (AT)

Leitung: Jochen Tanner, Lecturio

Das Thema Mitarbeiterbindung und vor allem -gewinnung wird für Unternehmen immer wichtiger. Die derzeitige Arbeitsmarktsituation führt jedoch dazu, dass immer mehr Stellen nicht rechtzeitig mit qualifizierten Fachkräften besetzt werden können. Denn demographisch bedingt, nimmt die Zahl der Arbeitskräfte ab und durch den technischen Fortschritt und Transformationsprozesse steigen die Anforderungen an die Beschäftigten. Beide Entwicklungen münden schließlich in einem Problem: dem Fachkräftemangel. Doch dafür gibt es Lösungen!Welche? Das will der Bundesverband der Fernstudienanbieter gemeinsam mit namhaften Referent:innen am Mittwoch, dem 8. November 2023, zeigen und lädt zum digitalenunter dem Titelein. Rund 250 Teilnehmer:innen werden erwartet. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Vertreter:innen von Bildungsunternehmen, Pädagog:innen aber auch politische Vertreter:innen und Personalverantwortliche aller Wirtschaftsbranchen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket! Vor rund sechs Monaten zeigte Prof. Dr. Doris Weßels den Schulminister:innnen in der Kultusministerkonferenz, was ChatGPT alles drauf hat und flashte alle Anwesenden. Im November wird sie die Besucher:innen des Zukunftskongresses inspirieren, wenn sie diein den Fokus ihrer Ausführungen nimmt. Wir freuen uns auf eine spannende Keynote! Prof. Dr. Doris Weßels ist Wirtschaftsinformatikerin und Hochschulprofessorin an der Fachhochschule Kiel und hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Integration von KI in Lehr- und Lernprozessen beschäftigt. Sie gilt derzeit als DIE Expertin, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz und Bildung in Deutschland geht. Zudem ist Prof. Dr. Doris Weßels als Beraterin für Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen in verschiedenen Ländern unterwegs und nutzt ihre Expertise, um innovative Strategien zur Verbesserung der Bildung zu entwickeln. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Nutzung von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Spracherkennung und Chatbots, um Lehr- und Lernprozesse zu optimieren.Welche Potenziale digitale Bildung speziell im Fokus auf die Fachkräftesicherung bietet, dazu diskutieren in einem virtuellen Panel:Diese Diskussion verspricht faszinierende Einblicke in die Zukunft der Bildung und wie sie zur Entwicklung hochqualifizierter Fachkräfte beitragen kann.In ihrem Beitrag „Lernen der Zukunft – Didaktische Szenarien von Smart Learning bis ins Metaverse“ erläutert Wissenskreateurin Dr. Sirkka Freigang, was man unter dem Begriff Smart Learning versteht und welche Formate dazu geeignet sind, das Lernen zu verbessern. Auf Basis wissenschaftlicher Befunde werden Erfolgsfaktoren für „gutes Lernen“ vorgestellt und die Rolle neuer Technologien dargelegt. Auf dieser Grundlage werden schließlich konkrete Beispiele hybrider Lern- und Arbeitswelten im Metaverse vorgestellt, die zur Fachkräftesicherung beitragen. Highlight des Beitrages: In einer Smart Learning Live-Experience wird Dr. Sirkka Freigang ihren digitalen Klon zu den Teilnehmenden des Zukunftskongresses ins Homeoffice "beamen" lassen.Moderne virtuelle 3D-/VR-Welten erlauben es heute an jedem Ort der Welt in eine räumliche Welt einzutauchen und Lern- und Arbeitsprozesse zu erleben. Anhand des Themas Photovoltaik wird Torsten Fell, Institute for Immersive Learning, in den Vortrag eintauchen – über einen virtuellen Beratungsprozess, in agiles Projektmanagement, in einen Trainings-Workshop und abschließend in eine Praxis-Lernwelt. Er wird bereits heute einsetzbare Möglichkeiten und virtuelle Welten aufzeigen und deutlich machen, dass diese Technologien bereits anwendbar sind. Die Kongressteilnehmer:innen dürfen sich außerdem darauf freuen, mehr über die Möglichkeiten 3D-/VR-Lern- und Arbeitswelten zu erfahren und werfen mit Fell gemeinsam einen Blick ins Ausland, um zu schauen, was weltweit bereits umgesetzt wird.Am Nachmittag sind alle Besucher:innen der Veranstaltung einladen, einen von insgesamt sieben parallel stattfindenden Workshops bzw. Best-Practice-Vorstellungen zu besuchen. Dies sind die Themen:Als Moderatorin führt Katja Weber, freie Reporterin, Redakteurin und Moderatorin mit einem Schwerpunkt auf Bildungs- und Digitalisierungsthemen, durch den Veranstaltungstag.Mit seinem Zukunftskongress 2023 möchte der Verband aber nicht nur über Trends und Entwicklungen informieren, sondern auch zum Diskurs anregen und Networking-Möglichkeiten schaffen. Daher ist ein virtuelles Netzwerktreffen in die Veranstaltung integriert. Hier haben Besucher:innen die Möglichkeit, digital Kontakt zu anderen Teilnehmenden aufzunehmen, sich über Gehörtes auszutauschen, sich über die Angebote der Veranstaltungs-Sponsoren zu informieren oder Kontakt zum Veranstalter aufzunehmen.Die Veranstaltung wird unterstützt von: