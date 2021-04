Jetzt bewerben: Studienpreis für Fernlernende

Erfolg braucht Bildung! Wer beruflich „up to date“ bleiben und die Karriereleiter erklimmen will, kann auf lebenslanges Lernen nicht verzichten. Fernunterricht bietet die idealen Voraussetzungen für passende Weiterbildungen neben dem Beruf. Doch auch alle, die ihren Wunschberuf noch nicht ausüben, weil der passende fachliche Zugang oder gar Schulabschluss fehlt, und auch all jene, die sich beruflich um- oder neuorientieren wollen und manchmal sogar müssen, finden im breitgefächerten Bildungsangebot von Fernstudienanbietern und Fernhochschulen den passenden Lehr- oder Studiengang, der sie beruflichen Zielen näherbringt.Der Bundesverband der Fernstudienanbieter sucht nun die spannendsten und emotionalsten Geschichten und somit auch Gesichter, die hinter einem erfolgreichen Abschluss im Fernstudium stehen, um sie mit dem Studienpreisauszuzeichnen. „Mitunter sind es Lernkarrieren und Biographien, die nicht gradlinig verlaufen, sondern trotz ungünstiger Umstände zum Ziel führen, die am Ende besonders nachhaltig beeinndrucken“, ermuntert Verbandspräsident Mirco Fretter potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zur Teilnahme. Denn neben einem erfolgreichen Abschluss sind vor allem eine positive Entwicklung im Beruf oder Privatleben und die erfolgreiche Bewältigung besonderer Herausforderungen im Lernumfeld oder während des Lernprozesses entscheidende Wahlkriterien, die der Preisvergabe zugrunde liegen.Bis zum 30. Juni 2021 können Absolventinnen und Absolventen sich für den Studienpreis in den Kategorien „Fernlerner/in des Jahres“, „Fernstudent/in des Jahres“ und „Lebenslanges Lernen“ bewerben. Dies ist über standardisierte Online-Formulare möglich. Alle Informationen finden Interessierte auf www.studienpreis.org Gebühren für eine Bewerbung werden nicht erhoben. „Einzige Teilnahmebedingung: Die Bewerberin oder der Bewerber hat mindestens einen staatlich geprüften Fernkurs oder ein akkreditiertes Fernstudium innerhalb der letzten zwölf Monate erfolgreich abgeschlossen“, informiert Fretter. Über die Vergabe der Preise entscheidet nach Einsendeschluss eine Fachjury.Die Studienpreisträger, die sich schließlich 2021 über eine Auszeichnung freuen dürfen, werden zu einer Preisverleihung nach Berlin eingeladen. Mehr als 220 Personen wurden in den letzten Jahrzehnten vom Verband ausgezeichnet. Denn der Studienpreis blickt auf eine mehr als 35-jährige Tradition zurück. Bereits 1985 wurde der erste „Fernschüler des Jahres“ prämiert. Mit ihren ganz persönlichen Geschichten haben Preisträgerinnen und Preisträger seither immer wieder gezeigt, welche Leistungen im Fernunterricht möglich sind und vor allem, welche Ziele durch Weiterbildungen erreicht werden können. Heute ist der Studienpreis Deutschlands ältester Bildungsaward.