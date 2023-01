Gesucht: Das Studienangebot und die Fernstudienprojekte des Jahres

Die Nachfrage nach digitalen Weiterbildungsangeboten ist hoch, denn zahlreiche Berufstätige in Deutschland suchen oft eine Weiterbildungsmöglichkeit, die sich flexibel an ihre Lebensrealität anpasst: Und genau das kann ein Fernstudium bieten. „Denn digitale Bildung – pädagogisch durchdacht und richtig angewendet - ist leistungsfähig und lässt sich extrem gut mit Beruf & Familie vereinbaren", weiß Katja Borns-Löhn, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter, zu berichten. Zeitgleich werden Unternehmen nicht müde, immer wieder neue Serviceprojekte zu entwickeln und umzusetzen, um Fernstudierenden die bestmögliche Weiterbildung und Betreuung während dieser häufig herausfordernden Lebensphase zu bieten. „Die nachhaltigsten und zukunftsorientiertesten Ideen suchen wir nun, um sie mit unserem Studienpreis auszuzeichnen“, so Borns-Löhn.Eingereicht werden können Best-Practice-Projekte in der Kategorie „Fernstudienprojekt des Jahres“. Grundlage für die Bewerbung: Die Projekte und Konzepte sollten eine besondere Serviceorientierung für DistancE-Learning-Angebote für verschiedene Zielgruppen aufweisen, einen deutlichen Schritt über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinausgehen und einen innovativen Charakter aufweisen.Auch das „Studienangebot des Jahres“ wird gesucht! In dieser Kategorie können Fernstudienangebote eingereicht werden, die entweder einzigartig im Hinblick auf die Zielgruppe oder innovativ im Sinne der Didaktik oder Methodik sind oder andere besondere Alleinstellungsmerkmale aufweisen.Zudem vergibt der Bundesverband der Fernstudienanbieter in diesem Jahr auch einen Sonderpreis. Im Rahmen des Verbandsaktionsjahres zur Fachkräftesicherung und -gewinnung soll ein Fernstudienprojekt mit dem Studienpreis 2023 prämiert werden, das speziell Lösungsansätze gegen den Fachkräftemangel bietet. Dies können Weiterbildungsangebote sein, die sich explizit an QuereinsteigerInnen richten oder besonders barrierefrei sind. Auch das Angebot einer mehrsprachigen Studienberatung oder die Entwicklung mehrsprachiger WBTs sind Beispiele, die mit dem Sonderpreis ausgezeichnet werden könnten.Bewerbungen für den Studienpreis 2023 sind ausschließlich online möglich! Einsendeschluss ist der 15. März 2023. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine Fachjury.Alle Informationen zum Studienpreis, die Bewerbungsformulare und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf: www.studienpreis.org