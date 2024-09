Fernstudierende haben gewählt: Can Karaarslan ist „Tutor des Jahres 2025“

Seit 2009 ist Can Karaarslan bereits als Tutor tätig und begleitet seine Studierenden in den Fachbereichen Psychometrie, Sozialpsychologie, Ökonomie und Wirtschaftspsychologie. Das Credo seiner Tutoren-Tätigkeit: Er möchte die Freude an der Wissenschaft stärken und gemeinsam mit Studierenden nach den Ursachen von Phänomenen suchen. „Wir sind zu viel mehr Genialität in der Lage, als wir uns dies selbst häufig zutrauen“, so Karaarslan, der nie müde wird, dies stetig auch seinen Studierenden mit auf den Weg zu geben. Die Welt der Metrik und Kausalität ist sein Zuhause. Die Leidenschaft für seinen Job als Tutor spüren offensichtlich auch seine Studierenden und honorierten seinen Einsatz, sie auf ihren Wegen zu begleiten, mit der tatkräftigen Unterstützung im Voting zum „Tutor des Jahres 2025“.Die Konkurrenz war groß: Insgesamt 70 nominierte Tutorinnen und Tutoren stellten sich im Onlinevoting der Wahl und wetteiferten um mehr als 3.000 abgegebene Stimmen. „Sie alle zählen schon allein aufgrund ihrer Nominierungen zu Deutschlands beliebtesten Tutorinnen und Tutoren“, so Mirco Fretter, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter. Doch am Ende konnte nur ein Kandidat oder eine Kandidatin gewinnen und das Rennen für sich entscheiden. Dabei blieb es bis zum Schluss spannend. Letztlich entschied der durchschnittliche Punktwert, der über positive Bewertungsstatements erlangt werden konnte, über die Platzierung im Voting. Mit überdurchschnittlich vielen, sehr positiven Bewertungen konnte sich schließlich Can Karaarslan, Tutor der HFH Hamburger Fern-Hochschule mit 7,60 von 8 maximal möglichen Punkten den Platz an der Spitze sichern.Auf Platz 2 wählen die Studierenden mit 6,84 Punkten Daniel Stein von der IHK-Akademie Koblenz und punktgleich landen Katharina Peinemann von der IU Internationalen Hochschule und Rick Maschke von der Maschke Akademie - digitale Bildbearbeitung und Business für Kreative mit 6,69 Punkten gemeinsam auf Platz 3.Alle Informationen zum/zur „Tutor:in des Jahres“ finden Sie hier