Fernstudientag 2024: Bundesverband lädt Weiterbildungsanbietende zur Beteiligung am Aktionstag ein

Alle, die sich für eine flexible Weiterbildung interessieren, bekommen am Donnerstag, dem 25. Januar 2024, deutschlandweit ein vielfältiges Programm geboten, um sich über die Möglichkeiten eines Fernlehrganges oder Fernstudiums zu informieren. Die Zahl der auf www.fernstudientag.de eingetragenen Veranstaltungen wächst täglich. Unter dem Motto „Entdecke deine Möglichkeiten“ erwarten Weiterbildungsinteressierte am Ende weit über 100 Aktionen!Anbieter digitaler (Weiter-)Bildung, die sich an diesem einzigartigen Branchen-Aktionstag beteiligen wollen, können sich kostenfrei auf der Fernstudientags-Website registrieren und eigene Veranstaltungen, Aktionen und Rabattangebote einstellen. Erlaubt ist jede Form von öffentlicher Aktion bzw. Info-Veranstaltung – ob virtuell oder vor Ort –, die Fernlern-Interessierte erreichen kann und die über das übliche Beratungsangebot hinausgeht. Dies können verlängerte Beratungszeiten, spezielle Webinare, besondere Infoveranstaltungen oder auch Gewinnspiele und Fernstudientagsrabatte sein.Informationen zu allen Veranstaltungen des Bundesweiten Fernstudientags 2024 sowie der Branchenaufruf zur Anmeldung eigener Aktionen sind auf der Kampagnenseite www.fernstudientag.de zu finden.Bereits am Vorabend des Fernstudientages lädt der Verband gemeinsam mit Sponsoren und Verbandsmitgliedern zur Auftaktveranstaltung des Aktionstages ein. In einem einstündigen Webinar am Mittwoch, dem 24. Januar 2024, verraten Referent:innen alles, was man über eine Weiterbildung im Fernstudium wissen muss – angefangen von der richtigen Auswahl über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Tipps und Tricks, die zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Zudem berichten erfolgreiche Absolvent:innen in kurzen Interviews von ihren persönlichen Fernstudien-Erfahrungen und verraten, welche Türen sich ihnen nach dem Abschluss geöffnet haben.Titel: Karrierekick Fernstudium – Tipps, Tricks & ErfolgsgeschichtenTag/Uhrzeit: Mittwoch, 24. Januar 2024, von 17.00 bis 18.00 UhrTeilnahme: digital & kostenfreiAnmeldung: kostenfreie Registrierung