Digitale Fachkonferenz „KI-Cruises 2024“: Künstliche Intelligenz und agile Lernansätze in Bildung und Lehre entdecken

Kompetenzorientierte Lehre

Lernraumdesign

Prompting für zukunftsorientierte Lehr- und Lernmethoden

Agilität in der Bildung

Lernsongmethoden mithilfe von ChatGPT

Digitale Content- und Videoproduktion

Unter der Reiseleitung von Dr. Frauke Kempner werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr virtuell zu sechs Reisezielen begleitet, an denen sie innovative Bildungsmethoden nicht nur kennenlernen, sondern auch ausprobieren können. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen der Bildungslandschaft fungieren als „Local Guides“ auf ihren jeweiligen Themeninseln und präsentieren praxisnahe Ansätze zu folgenden Themen:Neben spannenden Vorträgen steht vor allem der Austausch und das Netzwerken im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den ganzen Tag über die Möglichkeit, die vorgestellten Methoden in interaktiven Sessions selbst auszuprobieren und sich über die neuesten Trends auszutauschen.Die Fachkonferenz richtet sich an alle, die sich mit den Chancen und Herausforderungen neuer Technologien im Bildungsbereich auseinandersetzen möchten. „Gerade in einer Zeit, in der sich Wissen und Technologien rasant weiterentwickeln, ist es von zentraler Bedeutung, innovative Methoden in die eigene Lehrpraxis zu integrieren“, ist sich Mirco Fretter, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter, sicher. „Als Verband sehen wir es als unsere Aufgabe, dieses Wissen zugänglich zu machen und den Austausch zwischen Bildungsexpert:innen zu fördern. Die ‚KI-Cruises 2024‘ bietet eine einzigartige Plattform, um diese Innovationen praxisnah zu erleben und sich mit anderen Fachleuten zu vernetzen.“Weitere Informationen zum Programm und den Referent:innen der digitalen Bildungskreuzfahrt finden Sie auf: www.fachforum.de Die Teilnahme an der „KI Cruise 2024“ ist kostenfrei.