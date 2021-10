Bildung der Zukunft – Chancen für Aufstieg und Selbstbestimmung



Die Zukunft der Bildung ist digital! Die digitale Welt wird täglich größer und eröffnet unzählige Möglichkeiten – auch für Bildung. Um hier erfolgreicher zu werden und nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen und vor allem ArbeitnehmerInnen digitale Bildung auf hohem Niveau anbieten zu können, ist nicht nur der Ausbau technischer Infrastrukturen unabdingbar, sondern es braucht zudem definierte und allgemeingültige Standards für digitale Bildung .



Nur durch festgelegte Qualitätskriterien, die für alle Anbieter bindend sind, kann digitale Bildung ihr volles Leistungspotenzial entfachen und zu nachhaltigen Lernergebnissen führen. Fernstudienanbieter haben diese Möglichkeiten schon vor langer Zeit erkannt und setzen Sie gezielt für die Erwachsenenbildung ein. ArbeitnehmerInnen werden so Wege aufgezeigt, wie sie sich neben dem Beruf, Privatleben und anderer Verpflichtungen flexibel, digital und zielgerichtet – ein Leben lang - weiterbilden können.





Eine moderne Arbeitswelt kennzeichnet weit mehr, als nur die Möglichkeit, agil aus dem Home- oder Mobile-Office flexibel seinem Job nachzugehen. Vielmehr sollte sie es ArbeitnehmerInnen auch ermöglichen, Weiterbildungen on demand und passgenau auf aktuelle Qualifizierungslevel abgestimmt , in Angriff zu nehmen. Dabei sollte es keine Rolle spielen, welches Haushaltseinkommen dem oder der Lernwilligen zur Verfügung steht. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind sich einig – lebenslanges Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg! Doch dafür müssen Anreize geschaffen, Hürden gesenkt und niedrigschwellige Förderungen entwickelt werden. Berufskarrieren verlaufen heute kaum noch gradlinig. Digitale Bildung kann auch hier effektiv und zielgerichtet Lebenswege begleiten, neue berufliche Perspektiven eröffnen und situativ dem Fachkräftemangel entgegenwirken.





Mit dem Fernstudien-DQR präsentieren wir ab sofort ein eigenes Register für die Branche. Neben Studierenden haben auch Fernstudierende das Recht zu erfahren, welcher Niveaustufe die Fähigkeiten und Kompetenzen zuzuordnen sind, die sie in ihrem Lehrgang erwerben. Mit dem Fernstudien-DQR bietet der Verband ein dringend gefordertes Instrument für einen fairen und gleichberechtigten deutschen Bildungsmarkt, der konkurrenzfähig europäischen Mitbewerbern entgegentreten kann. Denn die Vergleichbarkeit von Abschlüssen, die im staatlich zugelassenen Fernunterricht erworben werden, ist für Lernende, Personalentscheider und Unternehmen gleichermaßen unabdingbar. Daher ist es nur folgerichtig, diese nun auch über unseren Qualifikationsrahmen sichtbar und vor allem vergleichbar mit anderen Abschlüssen zu machen.





Anlässlich der in der vergangenen Woche gestarteten Koalitionsverhandlungen richtet der Bundesverband der Fernstudienanbieter seine Forderungen für diein einem offenen Brief an die themenverantwortlichen Mitglieder der beteiligten Parteien und Arbeitsgruppen. Verbandspräsident Mirco Fretter macht in seinen Zeilen deutlich, dass es nun darum ginge, die Weichen endlich neu zu stellen, um bisherige Versäumnisse, diese moderne Form der Bildung und Weiterbildung wettbewerbsfähig gegenüber Bildungsangeboten in Präsenz zu gestalten, zu beheben.Der offene Brief des Verbandes im Wortlaut:Sehr geehrte Damen und Herren,wir erleben aktuell eine Zeit der Umbrüche, in der sich Fernunterricht und Fernstudium vor allem in der beruflichen Weiterbildung durch ihre Leistungsfähigkeit als krisensicher erwiesen haben. Dabei wird das Potenzial von Fernstudium, Fernunterricht und digitaler Bildung hierzulande noch nicht annähernd ausgeschöpft.Leider hat es der Staat in den vergangenen Jahren versäumt, diese moderne Form der Bildung und Weiterbildung wettbewerbsfähig gegenüber Bildungsangeboten in Präsenz zu gestalten.Um die Zukunft der Bildung digital gestalten zu können, müssen JETZT politisch die Weichen gestellt werden.Als Bundesverband der Fernstudienanbieter verstehen wir uns als DAS Experten-Netzwerk für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Mediengestütztes und tutoriell betreutes Lernen ist das verbindende Element unserer Mitglieder. Als Branchenverband vertreten wir sowohl private und staatliche Anbieter von Fernstudium und Fernunterricht als auch Unternehmen, die ein starkes Netzwerk für den Themenbereich digitale Bildung suchen. Als Deutscher Fernschulverband 1969 gegründet, blickt der Verband heute auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück. Gemeinsam mit unseren mehr als 100 Mitgliedern engagieren wir uns für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden. Als Experten für mediengestütztes und tutoriell betreutes Lernen sind wir der erste Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Wir bündeln die vielfältigen Aktivitäten einer zukunftsorientierten Wachstumsbranche und stärken deren Position durch eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen nachhaltig die Etablierung einer lernenden Gesellschaft.Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. fordert die verantwortlichen Parteien auf, bei den Koalitionsverhandlungen die Weichen dafür zu stellen, dassanerkannt werden.Konkret bedeutet dies u.a.:Mehr als 500.000 Menschen nutzen jährlich bundesweit bereits heute diese zukunftsorientierte Form der Wissensvermittlung für ihre persönliche Weiterbildung und machen Fernunterricht und Fernstudium somit zu einer immer stärker werdenden Säule der Erwachsenenbildung. Viele weitere Lerner kommen aktuell hinzu, sammeln Erfahrungen mit den digitalen Elementen der Methode in Job und Privatleben und entdecken Fernunterricht samt seinen Möglichkeiten, die er für die persönliche und berufliche Entwicklung bereithält.Lassen Sie uns gemeinsam dafür antreten, damit der Bildungsstandort Deutschland nicht den Anschluss verliert!Mit besten GrüßenMirco FretterPräsidentBundesverband der Fernstudienanbieter e. V.