Ausgezeichnetes Lernen: Studienpreise 2025 würdigen digitale Bildungsinnovationen

– Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin DKSL Das umfassendste digitale Weiterbildungsangebot seiner Art mit starkem Praxisbezug, interaktiven Lernmethoden und weltweitem Zugang. „Akademisches Studienangebot des Jahres 2025“:

– Masterstudiengang Community Health Nursing Ein zukunftsorientiertes Studienangebot für Pflegefachkräfte, das dem Fachkräftemangel begegnet und evidenzbasierte Versorgung stärkt. „Fernstudienprojekt des Jahres 2025 – Besonderer Studienservice“:

– Digitale Korrektur mit Klausurenmanagement Effizienz neu gedacht: Mit intelligentem Korrektursystem und persönlichem Lernmonitoring wird die Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen revolutioniert. „Fernstudienprojekt des Jahres 2025 – KI in der Bildung“:

– Der KI-Kompass Ein frei zugängliches, interaktives Lernangebot zur Förderung digitaler Kompetenzen und AI Literacy im Hochschulalltag. „Sonderpreis 2025 – Gesellschaftliche Relevanz“:

– Weiterbildung „Fachkraft für digitale Medienbildung“ Innovative Qualifizierung von Fachkräften für den reflektierten Einsatz digitaler Medien in Kitas – mit hohem Praxisbezug. „Sonderpreis 2025 – Gamechanger“:

Das erste staatlich zugelassene duale Fernunterrichtsangebot für die Sport- und Fitnessbranche verbindet betriebliche Ausbildung mit digitalem Lernen – ein Modell mit Signalwirkung.

Vertreter:innen der prämierten Hochschulen und Bildungsinstitutionen präsentierten ihre Projekte in kurzen Pitches einem interessierten Fachpublikum vor Ort. Über die Vergabe entschied eine unabhängige Jury aus Expert:innen aus Wirtschaft, Publizistik und der Fernstudienbranche.Prämiert wurden folgende Bildungsangebote:Andreas Vollmer, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter, betont die Bedeutung der Preisverleihung:Die Studienpreise des Bundesverbandes gelten als wichtige Auszeichnung für Qualität, Kreativität und gesellschaftliche Wirkung digitaler Bildungsangebote. Sie setzen Maßstäbe für die Weiterentwicklung des Fernunterrichts und fördern den Austausch über Best Practices in der Branche.Alle Infos zum Studienpreis und den diesjährigen Preisträger:innen gibt es auf www.studienpreis.org