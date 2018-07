Berufschancen in der IT-Branche

Rund 95.000 Fachkräfte fehlen zurzeit in der IT-Branche. Fachkräfte werden in dieser Branche daher besonders stark umworben und die Karrierechancen sind ausgezeichnet. Wer sich für Informationstechnologie interessiert, ein gutes mathematisch-technisches Verständnis und vielleicht sogar erste Programmiererfahrungen mitbringt, sollte unbedingt beruflich in die Branche einsteigen.Mit zwei Umschulungen bietet FORUM Berufsbildung den optimalen Berufsstart: „Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung IHK“ und „IT-Systemkaufmann/frau IHK“. Neben den fünf wichtigsten Programmiersprachen erwerben die Teilnehmer hier auch umfassende Methodenkompetenz und Kenntnisse für Artificial Intelligence und Visualisierungen in 3D.Interessierte sind herzlich eingeladen zur kostenlosen Infoveranstaltung„Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung IHK“„IT-Systemkaufmann/frau IHK“Donnerstag, 31. Juli 2018, 14 UhrFORUM Berufsbildung, Charlottenstraße 2, 10969 BerlinUnternehmen wie exapture GmbH und Step-Byte-Service GmbH stellen die beruflichen Perspektiven vor und beantworten Fragen zum richtigen Einstieg. Wer sich für die Umschulung, kann sich außerdem bei FORUM Berufsbildung zu Ablauf, Einstieg und Finanzierung beraten lassen.Weitere Infos erhalten Sie unter www.forum-berufsbildung.de oder 030 / 259 008 0.