forum anders reisen: Erfolgreiche Mitgliederversammlung auf Schloss Buchenau

Vom 23. bis 25. Mai 2025 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des forum anders reisen auf Schloss Buchenau in Hessen statt. Im Fokus der dreitägigen Tagung standen aktuelle Entwicklungen in der nachhaltigen Tourismusbranche sowie strategische Themen rund um Klimaschutz, Mobilität, Menschenrechte und Digitalisierung.



Die Versammlung setzte inhaltlich klare Schwerpunkte: Der Klimaschutz als zentrale Herausforderung nachhaltiger Reiseangebote wurde ebenso diskutiert wie die aktuelle Reiseanalyse, die eine anhaltend positive Entwicklung der Nachfrage nach nachhaltigen Reisen zeigt. Ein weiterer Fokus lag auf der Zukunft der Mobilität – insbesondere der Entwicklung und besseren Buchbarkeit von Bahnreisen.



Auch Fragen der Menschenrechte nahmen breiten Raum ein. Dabei ging es nicht nur um die unternehmerische Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, sondern insbesondere auch um den Schutz von Kindern im Tourismus sowie um die Rechte und Sicherheit von Reisenden aus der LGBTQ+-Community. Hier wurden Herausforderungen, Best Practices und Ansätze für mehr Verantwortung und Sensibilität im Reiseangebot thematisiert.



Darüber hinaus beschäftigten sich die Mitglieder mit Themen wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung und digitale Sichtbarkeit, insbesondere im Bereich SEO für KI.



Ein positiver Themenpunkt der Versammlung war die Präsentation der aktuellen Wirtschaftszahlen: Die Mitgliedsunternehmen des forum anders reisen blicken auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Gesamtumsätze aller Mitglieder stiegen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um bemerkenswerte 33,4 Prozent. Damit übertraf der Umsatz erstmals mit einem Plus von 5,4 Prozent das Niveau des Vorpandemiejahres 2019.



„Ich danke unseren Mitgliedern herzlich für ihre große Treue und das starke Engagement“, so Petra Thomas, Geschäftsführerin des forum anders reisen. „Es freut mich sehr, dass unsere spezialisierten nachhaltigen Reiseanbieter wieder florieren. Natürlich sehen wir uns auch weiterhin Herausforderungen gegenüber – etwa durch politische Instabilität oder kriegerische Auseinandersetzungen in einzelnen Reisezielen. Aber insgesamt stabilisiert sich das Reisegeschäft, und die Nachfrage nach verantwortungsvollen Reiseformen nimmt deutlich zu.“



Das forum anders reisen setzt sich seit über 25 Jahren für eine umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung von Reisen ein. Die Versammlung auf Schloss Buchenau hat erneut gezeigt: Die Gemeinschaft nachhaltiger Reiseveranstalter ist nicht nur krisenfest, sondern blickt mit Zuversicht und Innovationskraft in die Zukunft.

