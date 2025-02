Neun Spezialveranstalter schließen sich dem forum anders reisen an

Das forum anders reisen e.V., der führende Verband für nachhaltigen Tourismus in Deutschland, gibt die Aufnahme von neun neuen Mitgliedern im Jahr 2024 bekannt. Mit diesen Neuzugängen stärkt der Verband seine Position als treibende Kraft für verantwortungsvolles Reisen. Die neuen Mitglieder, die von Wanderreisen über Radtouren bis hin zu Erlebnisreisen in fernen Destinationen ein breites Spektrum abdecken, unterstreichen das wachsende Interesse an nachhaltigen Reisekonzepten.Zu den neuen Mitgliedern gehören die folgenden Spezialreiseveranstalter:, ein österreichischer Anbieter von Aktivreisen in Europa unter den Marken Eurohike und Eurobike mit mehr als 30jähriger Erfahrung.ein Veranstalter für einzigartige Reiseerlebnisse weltweit, einschließlich ausgewählter Reisen in die Antarktis und an den Nordpol., ansässig in Nimburg, bietet Individualreisen nach Costa Rica, Kuba und in die Dominikanische Republik an., ein erfahrener Veranstalter aus Hennef, hat über 20 Jahre Erfahrung in der Organisation von Kleingruppenreisen in die Mongolei.mit Sitz in Hamburg bringt seine Expertise in der Organisation von Inseltrips und Reisen im Norden, insbesondere nach Schleswig-Holstein und Skandinavien, in das Netzwerk ein.ist eine innovative Online-Plattform, die Reisenden ermöglicht, Abenteuerreisen weltweit mit lokalen Guides zu buchen und dabei faire Bezahlung und Unterstützung sozialer Unternehmungen in den Reiseländern zu fördern.hat sich auf Radreisen spezialisiert und bietet einzigartige Fahrradabenteuer mit einem besonderen Fokus auf Asien an. Das Portfolio fußt auf 30 Jahren Radreise-Erfahrung.Nach einer zehnjährigen Pause ist, ein renommierter Anbieter für Wanderreisen in kleinen Gruppen mit Sitz in Graz, zurück im forum anders reisen.Abgerundet wird diese Gruppe durchmit Sitz in Luxemburg, das sich auf authentische und nachhaltige Reiseprogramme weltweit konzentriert. Ihr Leitprinzip "Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren" spiegelt ihr Engagement für verantwortungsvollen Tourismus wider.Zusätzlich begrüßt das forum anders reisen zwei neue außerordentliche Mitglieder sowieals neues Fördermitglied.Petra Thomas, Geschäftsführerin des Verbands, betont: „Wir freuen uns, dass sich sowohl junge Unternehmen als auch langjährig am Markt etablierte Veranstalter dem forum anders reisen anschließen und die gemeinsame Vision für einen zukunftsfähigen Tourismus teilen. Die neuen Mitglieder mit ihren an nachhaltigen Werten orientierten Reisekonzepten stärken die Stimme für den Nachhaltigen Tourismus“.Mit diesen Neuzugängen aus Deutschland, Österreich und Luxemburg setzt das forum anders reisen seinen Weg fort, innovative und verantwortungsvolle Reisekonzepte zu fördern und den nachhaltigen Tourismus weiter zu entwickeln. Gespräche mit weiteren spezialisierten Anbietern laufen aktuell.