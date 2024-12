Das Reiseperlen-Magazin 2025 erscheint – Nachhaltiges Reisen innovativ gedacht

Auf 74 prall gefüllten Seiten zeigt das Magazin, wie Reisen echte Begegnungen schaffen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schonen. Die Ausgabe 2025 führt die Leserinnen und Leser nicht nur an neue Reiseziele, sondern beleuchtet auch das wachsende Bedürfnis nach authentischem Reisen abseits des Massentourismus.Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe steht der Leitartikel „Die Grenzen des Wachstums: Echte Begegnungen statt Overtourism“. Der Text untersucht, wie nachhaltiger Tourismus wertvolle Alternativen zu überlaufenen Destinationen bietet und Reisenden die Chance gibt, durch respektvolle Begegnungen tiefere Einblicke in fremde Kulturen und ihre Menschen zu gewinnen.Das Reiseperlen-Magazin 2025 stellt wieder neue faszinierende Reiseideen vor: Von der Zugreise durch die idyllischen Landschaften Smålands in Schweden über Wander- und Kulturerlebnisse in Schottland bis hin zu den Schmugglerpfaden Cornwalls bietet die Ausgabe spannende Erlebnisse für alle Sinne. Eine politische Studienreise ins irakische Kurdistan eröffnet einen einzigartigen Einblick in eine von Traditionen und Aufbruch geprägte Region. Weitere Highlights sind ein Überlebenstraining in Botswanas Wildnis, Salsa-Kurse in der Dominikanischen Republik sowie ein Yak-Trekking-Abenteuer in den abgelegenen Weiten der Mongolei.Wie auch in den letzten Ausgaben beleuchtet das Magazin die vielfältigen Facetten eines verantwortungsbewussten Tourismus: Neben dem Leitartikel finden sich Beiträge über die Kultur und den Alltag in den Reiseländern, über Naturerlebnisse und Tipps zur klimafreundlichen Mobilität. Die Texte regen zur Reflektion an und zeigen auf, wie umweltbewusste Entscheidungen im Alltag das Reisen und die Natur weltweit schützen können.Zahlreiche Reisen führen durch die Naturparadiese Deutschlands und Europas. Kleinere Gruppengrößen, besondere Begegnungen und Übernachtungen in charmanten, lokal geführten Unterkünften sind nur einige der Beispiele für das Reiseangebot des forum anders reisen. Ob geführte Wanderungen, Radtouren oder Yoga-Retreats – das Magazin zeigt, wie nachhaltiges Reisen intensiver, bewusster und erlebnisreicher ist.„Unser Ziel ist es, den Tourismus als positive Kraft für Mensch und Natur zu gestalten,“ betont Petra Thomas, Verbandschefin des forum anders reisen. „Mit dem Reiseperlen-Magazin zeigen wir, wie die Reisen unserer Mitglieder zur Förderung von Kultur, Natur und lokaler Wirtschaft beitragen. Nachhaltiges Reisen hat das Potenzial, nicht nur die Reisenden, sondern auch die Zielgebiete positiv zu prägen.“Das Reiseperlen-Magazin 2025 kann über die Website des forum anders reisen bestellt werden und ist auch als Online-Version unter www.reiseperlen.de verfügbar. Weitere Informationen und Bestellungen sind per E-Mail an magazin@forumandersreisen.de oder telefonisch unter 040 – 181 2604 – 60 möglich.