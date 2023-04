Die Zukunft des Asphaltstraßenbaus

Experten-Veranstaltung „Asphaltstraßentagung 2023“ in Aachen

Asphalte sind die am meisten verwendeten Straßenbeläge in Deutschland. Daher haben sie eine besondere Bedeutung für den Klimaschutz und die Klimaresilienz im Straßenbau, denn eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist es, die Erderwärmung aufzuhalten und gleichzeitig die Infrastruktur widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu machen.



Um den umfangreichen Entwicklungen in diesem Bereich gerecht zu werden, widmet sich ihnen eine Experten-Veranstaltung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) am 3. und 4. Mai in Aachen.



Ein Schwerpunkt der „Asphaltstraßentagung 2023“ wird das Technische Regelwerk der FGSV inklusive neuen Steckbriefen zur Nachhaltigkeit sein. Hier geht es darum, die Anforderungen an den Straßenbau an die aktuellen Entwicklungen anzupassen und sicherzustellen, dass der Straßenbau den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz entspricht.



Auch die Forschung spielt eine große Rolle. Es geht um Themen wie das Mehrfachrecycling im Straßenbau, aber auch um den Change-Prozess im Asphaltstraßenbau und die Frage, wie man den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Bauweise erfolgreich gestalten kann. Eine Podiumsdiskussion wird sich dieser Frage widmen und dabei verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze diskutieren.