Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2024

Nachhaltige Verkehrsplanung

Klimaschutz und Resilienz

Attraktiver öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Radverkehr

Nachhaltiges Bauen

Digitalisierung und Verkehrsmanagement

Kommunale Planung im Wandel

Erhaltung der Infrastruktur

Das World Conference Center in Bonn wird zum Zentrum des Deutschen Straßen- und Verkehrskongresses (DSVK 2024). Anlässlich der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) bietet der DSVK 2024 eine einzigartige Gelegenheit, auf ein Jahrhundert Forschung und Entwicklung im Straßen- und Verkehrswesen zurückzublicken und gleichzeitig zukunftsweisende Themen zu erkunden.

Der DSVK 2024 widmet sich aktuellen und relevanten Themen wie:

Ein besonderes Highlight des Kongresses ist die Sonderausstellung, die sowohl die historischen Meilensteine der FGSV als auch innovative Zukunftsvisionen präsentiert. Ein weiterer Höhepunkt ist der Festvortrag der bekannten Journalistin und Moderatorin, die einen Blick in die Zukunft wagt und „7 Denkanstöße zu unserer Welt im Wandel" skizziert.

Die begleitende Ausstellung bietet Besuchenden die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien im Straßen- und Verkehrswesen zu informieren und auszutauschen. Fachleute aus verschiedenen Bereichen teilen ihre Erfahrungen und bieten Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse und Praxisanwendungen.

Der DSVK 2024 richtet sich an Fachleute aus dem Straßen- und Verkehrswesen sowie an alle Interessierten, die sich mit den Themen auseinandersetzen möchten.

Weitere Informationen zum Kongress finden Sie auf unserer Website unter www.fgsv.de/veranstaltungen/dsvk