Forever Living Products eröffnet modernes Headquarter in Korneuburg

Bei strahlendem Sonnenschein und ausgelassener Stimmung wurde vor Kurzem der Einzug in das neue österreichische Headquarter - K01 genannt – in Korneuburg von Forever Living Products in Österreich gefeiert. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Gäste und Vertriebspartner an, die diesen neuen, modernen Treffpunkt kennenlernen wollten. Auf rund 400 Quadratmetern wurde ein Ort geschaffen, der Austausch und Netzwerken fördert und die Marke Forever Living Products hautnah erlebbar macht.Das Unternehmen ist seit 1995 in Österreich aktiv, anfangs noch aus Deutschland koordiniert, 2008 folgte ein Büro in Wien, 2014 das erste Forever-Erlebniscenter in Hagenbrunn.Die Holzfassade sorgt für eine natürliche Optik und die Räumlichkeiten beeindrucken durch ihr offenes Design. Großzügige, lichtdurchflutete Flächen sorgen für eine entspannte und inspirierende Atmosphäre.„Wir wollen mit unserem Forever Austria Product Store and Event Centre ein Umfeld schaffen, in dem sich unsere Kunden und Vertriebspartner nicht nur wohlfühlen, sondern auch inspiriert werden,“ erklärt Tim Schwander, Director Sales Forever Living DACH. „Dieser Standort ist mehr als nur ein Shop – er ist ein Ort, der Begegnung und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt.“Die Einweihung war ein gelungenes Fest mit DJ und Food Truck, der für das leibliche Wohl der Gäste sorgte. Es gab viele Möglichkeiten, die Produkte von Forever Living Products kennenzulernen. Im gesamten Raum waren Teststationen aufgebaut, an denen die Gäste Aloe-Vera-Produkte ausprobieren konnten. Ob Hautpflege, Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel – die Qualität und Vielseitigkeit der Produkte begeisterten die Besucher. Vertriebspartner und Forever-Experten standen an Produkt- und Marketingständen bereit, um Fragen zu beantworten und Schulungen anzubieten.Auch der Shop-Bereich erfreute sich großer Beliebtheit: Mit einem Ticketsystem wurde ein reibungsloser Ablauf gewährleistet, und der Verkaufsbereich war stets sehr gut besucht. Besonders die Aloe-Gele, die vor Ort verkostet werden konnten, stießen auf positive Resonanz.Zahlreiche Anwesende äußerten ihre Begeisterung über die neue Möglichkeit, die Marke vor Ort zu erleben. „Die neuen Räumlichkeiten sind wunderschön gestaltet und bieten eine einzigartige Atmosphäre. Es ist toll, einen Ort zu haben, an dem man die Aloe-Vera-Produkte in einem so inspirierenden Umfeld entdecken kann,“ so eine Vertriebspartnerin vor Ort. Ein anderer Gast fügte hinzu: „K01 ist der perfekte Treffpunkt für die Community und soll ein inspirierendes Erlebnis für Kunden und Vertriebspartner bieten.“K01 wird nicht nur ein zentraler Treffpunkt für die österreichische Aloe-Vera-Community sein, sondern auch ein Ort, an dem das Erfolgskonzept von Forever weiterlebt und wächst.Weitere Informationen finden Sie hier: Forever Living Products