Forever Living Products bringt neues „4-Pack Aloe-Vera- Gel“ zum Trinken auf den Markt

Forever Living Products erweitert sein Sortiment und bietet ab sofort ein neues 4er-Pack seines Aloe-Vera-Gels zum Trinken an. Das Bundle ist wahlweise als Sorten-Mix oder mit vier Flaschen einer Sorte erhältlich:Forever Aloe Vera Gel™: 99,7 % reines Aloe-Vera-Gel, mit Vitamin C angereichertForever Aloe Berry Nectar™: 90,7 % reines Aloe-Vera-Gel mit Cranberry- und ApfelsaftForever Aloe Peaches™: 84,3 % reines Aloe-Vera-Gel mit PfirsichpüreeForever Aloe Mango™: 86 % reines Aloe-Vera-Gel mit MangopüreeDer hohe Anteil an Aloe-Vera-Gel, je nach Sorte zwischen 84,3 und 99,7 %, macht die Produkte von Forever zu einem der reinsten Aloe-Vera-Getränke am Markt.Das im Forever Aloe Vera Gel™ enthaltene Vitamin C verringert Müdigkeit und trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – ähnlich wie ein Glas frisch gepresster Orangensaft am Morgen.Mit dem neuen Angebot reagiert das Unternehmen auf den Wunsch vieler Kundinnen und Kunden, verschiedene Varianten des beliebten Aloe-Drinks unkompliziert testen oder vorrätig halten zu können.Forever verwendet ausschließlich Aloe Vera der Sorte Aloe Barbadensis Miller, die für ihren besonders hohen Gehalt an Vitalstoffen bekannt ist. Die Pflanzen wachsen auf unternehmenseigenen Feldern in Texas und in der Dominikanischen Republik. Die Felder in der Dominikanischen Republik sind bio-zertifiziert nach USDA- und EU-Standard. Ein wesentlicher Aspekt der nachhaltigen Landwirtschaft bei Forever Living Products ist die sorgfältige Ernte. Die Aloe-Vera-Pflanzen werden nicht maschinell geschnitten, sondern Blatt für Blatt per Hand geerntet. Dabei werden ausschließlich die unteren Blätter entnommen, sodass die Pflanze weiterwachsen kann und über vier bis fünf Jahre hinweg regelmäßig neue Blätter produziert. Diese Methode sorgt nicht nur für eine schonende Ernte, sondern schafft auch zahlreiche Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung und stärkt somit die regionale Wirtschaft.Zusammen genommen wachsen auf allen hauseigenen Aloe-Feldern rund 40 Millionen Pflanzen. Das Gel wird innerhalb weniger Stunden weiterverarbeitet, um die natürlichen Inhaltsstoffe, mehr als 160, möglichst vollständig zu erhalten. Die Produkte erhielten als erste das Siegel des International Aloe Science Councils.Forever Living Products bewirtschaftet seine Aloe-Vera-Felder in der Dominikanischen Republik im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Zum Einsatz kommen solarbetriebene Pumpen und ein effizientes Bewässerungssystem, das den Wasserverbrauch deutlich reduziert. Zusätzlich wird das Reinigungswasser wiederverwendet. Rund 3.000 Ziegen sorgen auf natürliche Weise für Unkrautregulierung und liefern organischen Dünger. Auch Pflanzenreste wie die Rinde der Aloe-Blätter werden direkt auf den Feldern ausgebracht und tragen zur Bodenverbesserung bei.Weitere Informationen finden Sie unter: www.foreverliving.com