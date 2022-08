Altersvorsorge: Lehren aus wissenschaftlicher Empfehlung für die persönliche Vorsorge

1948 bis 2011

1949 bis 2012

…

1958 bis 2021

mindestens 260 € zusätzliche Rente würden mit 75% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

mindestens 369 € zusätzliche Rente würden mit 50% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

mindestens 523 € zusätzliche Rente würden mit 25% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

mindestens 441 € zusätzliche Rente würden mit 75% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

mindestens 882 € zusätzliche Rente würden mit 50% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

mindestens 1769 € zusätzliche Rente würden mit 25% Wahrscheinlichkeit erreicht werden

Die Altersvorsorge allein auf die gesetzliche Rentenversicherung abzustellen, ist bekanntlich keine ausreichende Strategie. Das bisherige Konzept der gesetzlichen Rentenversicherung stößt immer mehr an seine Grenzen, was sich schon daran zeigt, dass die Finanzierung bei weitem nicht mehr allein durch die Beitragszahler aufgebracht werden kann, sondern der Staat schon jetzt beträchtliche Zuschüsse leisten muss. Auch deshalb gibt es Pläne, die Rente durch eine Kapitaldeckung zu sichern. Welche Lehren sich aus einer aktuellen wissenschaftlichen Empfehlung für die persönliche Planung der Altersvorsorge ziehen lassen, zeigen wir in diesem Beitrag auf.Kapitaldeckung bedeutet, dass die laufenden Renten nicht nur (quasi) durch eine Weiterleitung der jeden Monat von der aktiven Erwerbsbevölkerung gezahlten Beiträge an die Rentner:innen finanziert werden. Zusätzlich soll auch einen Kapitalstock zum Beispiel aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gebildet werden, der sich dann hoffentlich gut „verzinst“, sodass durch spätere Entnahmen hieraus ein Teil der Rente gezahlt werden kann.Aus einem gut durchdachten Beitrag (1) der Professoren Raimund Mauer und Hans-Peter Schwintowski lässt sich, wenn man nur einige wenige Aussagen heranzieht, eine Headline und ein Anreißer fertigen, der Aufmerksamkeit erregt. Auch bei uns …So schreibt DAS INVESTMENT welche Rente ab dem 63. Lebensjahr sich mit einer einmaligen Anlage von 5.000 Euro gleich bei Geburt erzielen lässt (2). Und auch das Handelsblatt führt aus : „(3)Wenn zudem von möglichen Renten von 310 € bis 3154 € geschrieben wird, werden sicher viele Leser aufmerksam. Aber worum geht es genau:Die beiden vorgenannten Beiträge basieren auf einem jüngst veröffentlichten Vorschlag der Professoren Maurer und Schwintowski, in dem empfohlen wird, dass der Staat bei Geburt jedes neuen Bundesbürger 5.000 € in einen Kapitalstock von Aktien und Renten anlegt. Mit dem damit erzielten Wertzuwachs könnten dann zum Teil beträchtlichen Renten ausgezahlt werden. Die dann aktiven Beitragszahler in die staatliche Rentenversicherung könnten also entlastet werden. Die Rente müsste nicht mehr überwiegend aus dem bisherigen Umlageverfahren des Generationenvertrages gezahlt werden (und den beträchtlichen Zuschüssen des Staates erbracht werden).Die Wissenschaftler haben konkret anhand vergangener Wertentwicklungen von unterschiedlich strukturierten Geldanlagen ermittelt, welche Renten jeweils möglich wären. Dazu betrachten sie unterschiedliche Geburtsjahre – beginnend mit dem Jahr 1948 – und rechnen von dem Geburtsjahr hoch, welche Rente sich zum Beispiel bis zum 63. Lebensjahr erzielen lassen. Konkret werden folgende Anlagezeiträume betrachtet:Die hohe Unsicherheit des Vorschlages zeigt sich in der Schwankungsbreite der möglichen Renten. Die berechneten möglichen Renten stellen sich wie folgt dar, wobei hier ein Renteneintritt mit dem 67 Lebensjahr betrachtet wird:Eine Anlage in einem gemischten Depot mit 30% Aktienanteil, 10% Offenen Immobilienfonds (4) und 60% Anleihen würde folgende Renten ermöglichen:Eine Anlage in einem gemischten Depot mit 70% Aktienanteil, 10% Offenen Immobilienfonds und 20% Anleihen würde folgende Renten ermöglichen:Eine hohe Unsicherheit sehen wir in der großen Schwankungsbreite der Rente und darin, dass nur die Ergebnisse für 75% – also nicht für allen Fälle (100%) -aller möglichen Entwicklungen dargestellt werden.Wer den wissenschaftlichen Vorschlag im Original liest, wird feststellen, dass er nicht viel Neues zur Planung der Altersvorsorge enthält.Auch im Bereich der üblichen Beratung zur privaten Altersvorsorge fließt der Zinseszinseffekt ein. Wird ein Geldbetrag nur lange genug angelegt und werden die Zinsen und sonstigen Erträge nicht entnommen, so ergibt sich ein beträchtliches Endkapital, weil es jedes Jahr auf die Zinsen ebenfalls Zinsen gibt.Auch wird in der Beratung (und ebenfalls den Medien) immer wieder betont, wie wichtig es sei im Bereich der Aktien anzulegen.Versteckte Aussagen sehen wir in der extremen Schwankungsbreite der möglichen Renten. Für die private Planung der Altersvorsorge macht es sehr wohl einen gewaltigen Unterschied, ob sich Renten von 441 € oder 1769 € ergeben (in dem Portfolio mit höherem Aktienanteil).Interessant ist auch eine Tabelle auf Seite 21 der Veröffentlichung, die aufzeigt, wie sehr sich die zusätzliche Rente erhöht, wenn diese später in Anspruch genommen wird. So steigt in dem Depot mit 70% Aktienanteil eine Rente, die nicht um 63. Lebensjahr in Anspruch genommen wird, sondern erst im Alter von 70 in 50% aller Fälle um 86%. Damit fällt die spätere Rente fast doppelt so hoch aus.Zu einer Übersicht all unserer Webinare zur Optimierung Ihrer Finanzen gelangen Sie hier. (1) Raimund Maurer, Hans-Peter Schwintowski, Die Generationsrente ab Geburt: Vorschlag für eine Altersarmut vermeidende ergänzende kapitalgedeckte Alterssicherung , Leibniz Institute for Financial Research SAFE, August 2022(2) DAS INVESTMENT, Welche Rente sich mit 5.000 Euro in Fonds erzielen lässt , 03.08.2022(3) Handelsblatt, Bei Geburt angelegt: Welches Vermögen sich mit 5000 Euro erzielen lässt, 4.8.2022(4) Konkret wird in dem Beitrag von verbrieften Immobilienanlagen gesprochen. Wir verwenden hier zum besseren Verständnis den Begriff Offene Immobilienfonds, obwohl diese Art der Anlage nicht allen möglichen verbrieften Anlagen entspricht.