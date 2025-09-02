Money Talk mit Ex-Bild-Chef Kai Diekmann 03.09.25 | 18:00
Machtspiele, Medienmacht und die Frage: Welche Rolle spielt Europa noch?
Kai Diekmann im Money TalkMitten in dieser Zeitenwende lädt fondsfueralle zum Money Talk mit Kai Diekmann ein. Der langjährige Chefredakteur der BILD, Unternehmer und einer der einflussreichsten Medienmacher Deutschlands spricht über:
Trump, Putin, China und Europa: Machtspiele in einer neuen Weltordnung
Deutschlands Rolle: Zwischen Rechtsruck, Reformstau und internationalen Erwartungen
Medienmacht und Künstliche Intelligenz: Wie Algorithmen und Plattformen die öffentliche Meinung prägen
Presse gestern, heute und morgen: Von Schlagzeilen zu Social Media – was bedeutet das für Demokratie und Gesellschaft?
Kapitalmarkt und Zukunftsfonds: Warum Deutschland mehr Sparer zu Investoren machen muss
Ein Gespräch über Politik, Wirtschaft, Medien – und VerantwortungKai Diekmann war nicht nur Zeitzeuge, sondern Akteur an den Schnittstellen von Politik, Medien und Wirtschaft: Er hat Donald Trump interviewt, Wladimir Putin getroffen und aus nächster Nähe erlebt, wie Macht, Medien und Meinung zusammenspielen. Im Money Talk spricht er über historische Wendepunkte, die Rolle der Medien im digitalen Zeitalter und warum finanzielle Bildung und Kapitalmarktteilhabe für Deutschlands Zukunft entscheidend sind.
Kostenfreie AnmeldungDer Money Talk ist kostenlos und offen für alle Interessierten. Anmeldung unter https://www.fondsfueralle.de/event/money-talk-mit-kai-diekmann/