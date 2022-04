Frankfurt am Main

The Analogues bringen den sensationellen Originalsound der Beatles live auf die Bühne!

Am 3. Mai 2022 live in der myticket Jahrhunderthalle.

The Analogues haben den Mythos der Unspielbarkeit der späten Beatles-Alben bereits eindrucksvoll widerlegt. Ihr neuester Coup: »Abbey Road Relived«, als Album und Tournee-Motto. Und den Originalsound der Beatles live zu erleben, ist eine Sensation! Am 3. Mai 2022 gastieren sie in der myticket Jahrhunderthalle.



Die holländische 5-Mann-Formation – bestehend aus Fred Gehring (Schlagzeug, Gesang), Bart van Poppel (Gitarre/Bass, Gesang), Diederik Nomden (Gitarre, Keyboards, Gesang), Jac Bico (Gitarre, Gesang) und Felix Maginn (Gitarre, Gesang) – hat mit musikarchäologischer Akribie, nervenaufreibender Instrumentenrecherche und ungeheurer Spielfreude die Meisterwerke der späten Beatles rekonstruiert und live aufgeführt. Mit der Veröffentlichung von »Abbey Road Relived« (Decca Records / Universal) und der entsprechenden Tournee schließt sich nun der Kreis.