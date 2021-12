Star-Tenor Juan Diego Flórez kommt 2022 nach Frankfurt am Main.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich Juan Diego Flórez dank seines ausdrucksstarken Gesangs als einer der herausragendsten Opernsänger weltweit etabliert. Jetzt kommt der peruanisch-österreichische Star-Tenor 2022 zurück nach Deutschland.Der Star-Tenor spielt am 1. Dezember 2022 in der Alten Oper Frankfurt, wo er mit der traditionsreichen Philharmonie Baden-Baden auftreten wird. Es wird nach 2013 und 2020 sein vierter Auftritt mit dem berühmten Orchester sein. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.Im Alter von 17 Jahren begann Juan Diego Flórez sein Studium am peruanischen National Conservatory, drei Jahre später gewann er ein Stipendium für ein Gesangsstudium am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Mit 23 Jahren gab er sein Debüt an der weltberühmten Mailänder Scala – seither ist er regelmäßig Gast an allen großen internationalen Opernhäusern und arbeitet mit den weltweit führenden Dirigenten. Die britische Tageszeitung The Guardian schreibt: „Seine Musikalität und sein Charme geben ihm einen Platz unter den größten ausübenden Künstlern unserer Tage.“Neben seinen musikalischen Glanzleistungen spielt auch sein soziales Engagement eine große Rolle für ihn: 2011 gründete Juan Diego Flórez das Orchester „ Sinfonía por el Perú “, ein umfassendes Sozialprojekt in seiner Heimat, um die persönliche und künstlerische Entwicklung benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu fördern: In Anerkennung seines Engagements wurde er ein Jahr später zum UNESCO Goodwill Ambassador ernannt.Präsentiert von: hr2-Kultur & Frankfurter Neue Presse