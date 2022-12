Scorpions: die legendäre Hard-Rock-Band im Mai 2023 live in Mannheim

Schwedische Hard-Rock-Band Thundermother als Special Guest bestätigt

Am 21. Oktober endete in Las Vegas eine weitere Erfolgs-Tournee der Scorpions durch nordamerikanische Arenen: 24 Rock Believer-Shows innerhalb von zwei Monaten bestätigten eindrucksvoll, dass die Band aus Hannover auch 50 Jahre nach ihrem Debüt „Lonesome Crow“ noch immer zu den größten Rockbands ihrer Generation gehört. Nun liegt der Fokus auf den Deutschland-Terminen im Mai und Juni 2023, auf die die deutschen Fans aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung ein Jahr warten mussten. Eröffnen wird in allen Städten die aufstrebende schwedische Hard-Rock-Formation THUNDERMOTHER, die auch in den USA als Special Guest aufgetreten sind.



Die SCORPIONS spielen nun in Mannheim am 16.5.2023 in der SAP-Arena.



Die Scorpions sind die “Botschafter des Rock” (MTV) und “Helden des Heavy Metal” (Rolling Stone). Und genauso wurden sie auch auf der gerade beendeten Nordamerika-Tournee gefeiert: Da stand eine Band auf der Bühne, die sich selbst und vor allem anderen nichts mehr beweisen muss: Über 2500 Konzerte in 80 Ländern der Welt, über 110 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 200 Gold-Platin- und Mehrfach-Platin-Auszeichnungen sind selbst für internationales Niveau eine außergewöhnliche Leistung. Und die kommt nicht von ungefähr, denn die Scorpions legen seit jeher größten Wert auf eine perfekte Show. Auch in den USA und Kanada haben Klaus Meine, Rudolf Schenker, Gitarrist Matthias Jabs (seit 1979), Bassist Pawel Mąciwoda (seit 2003) und Drummer Mikkey Dee (seit 2016) ihr Publikum jeden Abend zwei Stunden lang mit den größten Hits ihrer fünf Jahrzehnte währenden Karriere unterhalten. Die “Rock Believer”-Tour legt natürlich den Fokus auf das gleichnamige Studioalbum, das 19. der Scorpions, vergisst aber nicht die Klassiker der lange Bandhistorie. Neben dem Opener “Gas In The Tank” und den Singles von “Rock Believer” (“Seventh Sun” und “Peacemaker”) sind es Klassiker wie “Make it Real” und “The Zoo”, die zu Beginn der Show die Standards setzen. Musikalisch macht der Band sowieso niemandem etwas vor, ihr Instrumental-Evergreen “Coast To Coast” (1979) klingt nach wie vor so taufrisch wie “Bad Boys Running Wild” vom legendären „Love At First Sting”-Album von 1984. Aber es sind auch die ruhigen Passagen, die ein Scorpions-Konzert einzigartig machen: Zeitlose Balladen wie “Delicate Dance”, “Send Me An Angel” und natürlich “Wind Of Change” gehören genauso zur DNA der Band wie Rocker Marke “Tease Me Please Me”, “Rock Believer”,“Blackout” und “Big City Nights”. Nicht zu vergessen ihr großer US-Radiohit “No One Like You” und das unsterbliche “Rock You Like A Hurricane”.



Es ist kein Wunder, dass kaum eine andere deutsche Band so bekannt in allen Teilen der Welt ist wie die Scorpions aus Hannover. Sie haben den harten Rock der letzten Dekaden maßgeblich mitgeprägt, spätere Superstars wie Bon Jovi, Iron Maiden oder Def Leppard waren ihre Vorgruppen. Die Scorpions sind eine Band der Rekorde, aber immer bodenständig und sich selbst treu geblieben. Der Plan der Niedersachsen, sich von Beginn an international auszurichten und sich nicht von Genre- und physischen Grenzen abhalten zu lassen, ist aufgegangen. Über fünf Dekaden nach ihrer Gründung verkaufen sie noch immer weltweit Stadien und Hallen aus, ihre Musik vereint gleich mehrere Generationen von Rockfans. Auf der Bühne ist das Quintett eine Macht: Meine, Schenker, Jabs, Mąciwoda und Dee versprühen denselben Elan und dieselbe Energie wie in den Anfangszeiten. Die Fans können froh sein, dass die Band ihre eigentlich vor einigen Jahren beschlossene Auflösung aufgrund des stetig wachsenden Erfolgs inzwischen längst revidiert hat. Seit Ende der Pandemie-Pause sind die Scorpions konstant auf Tour, verzückten zuerst das Publikum während einer Konzertreihe in Las Vegas im März/April 2022, dann streuten sie Anfang Mai einen umjubelten Gig im berühmten New Yorker Madison Square Garden ein, bevor sie im Sommer 2022 auf renommierten Festivals in Europa wie dem ‚Hellfest‘ spielten. Jetzt kehren sie nach fast vier Jahren endlich wieder nach Deutschland zurück, für die Scorpions mehr als eine Herzensangelegenheit.