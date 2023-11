Nile Rodgers & CHIC: Sommer-Open Air in Frankfurt!

Nach erfolgreichen Sommershows 2023: Musiklegende Nile Rodgers & CHIC auf Deutschland-Tour. Open Air Show in Frankfurt am 2. Juli 2024 bestätigt. Tickets im Vorverkauf.

Nile Rodgers sorgte 2023 gemeinsam mit seiner achtköpfigen Band CHIC bei seinen deutschen Fans für Bomben-Stimmung. Er rockte mit zahlreichen Disco-Pop-Klassikern die Bühne und bewies aufs Neue seinen Ruf für mitreißende Live-Auftritte. Die BesucherInnen dürfen sich auf Hits wie „Everybody Dance“, „Dance, Dance, Dance” und „Upside Down“ von Diana Ross, die an Aktualität nie verloren haben, jetzt schon freuen. Jetzt kündigt die Musiklegende weitere Shows in Deutschland an, darunter ein Konzert am 2. Juli 2024 auf der Sommerwiese der myticket Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main.



Nile Rodgers wurde in die Rock & Roll Hall of Fame und in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und ist ein mehrfach mit dem Grammy ausgezeichneter Songwriter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Gitarrist. Als Mitbegründer von CHIC leistete Rodgers Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Musiksprache, die den Hip-Hop einleitete. Die Chart-Hits "Le Freak", die meistverkaufte Single in der Geschichte von Atlantic Records, oder auch "Good Times" wiesen bereits darauf hin.



Durch seine Arbeit mit der CHIC-Organisation, darunter "We Are Family" mit Sister Sledge und "I'm Coming Out" mit Diana Ross sowie seine Produktionen für Künstler wie David Bowie ("Let's Dance"), Madonna ("Like A Virgin") und Duran Duran ("The Reflex") wurden weltweit über 500 Millionen Alben und 100 Millionen Singles verkauft. Nile Rodgers war und ist ein wahrer Hit-Lieferant: Zu den KünstlerInnen, für die er in jüngster Zeit Hits schrieb oder mit denen er gemeinsam an zukunftsweisenden Sounds bastelte, zählen Daft Punk, Daddy Yankee und Beyoncé.