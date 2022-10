IRON MAIDEN kündigen Show der The Future Past Tour in Frankfurt für den 29. Juli 2023 an!

Nach der Ankündigung der Headline-Show in Wacken im August 2023, die in Rekordzeit ausverkauft war, bringen IRON MAIDEN ihre brandneue THE FUTURE PAST TOUR im nächsten Jahr in fünf Städte nach Deutschland: am 11. Juni nach Leipzig in die QUARTERBACK Immobilien ARENA, am 21. Juni in die ZAG-Arena in Hannover, am 25. Juli in die Westfalenhalle nach Dortmund, am 29. Juli nach Frankfurt in die Festhalle und eine Show in der Olympiahalle München am 31. Juli.Die Show beinhaltet bisher noch nicht live gespielte Songs des aktuellen Studioalbums, das Kultalbumvon 1986 im Fokus, sowie andere Klassiker.Wie üblich wird es einen exklusiven Vorverkauf für Mitglieder des Iron Maiden-Fanclubs ab Montag, dem 24. Oktober 2022 – 10.00 Uhr geben. Weitere Infos unter www.ironmaiden.com Gründungsmitglied und Bassist Steve Harris sagt:Manager Rod Smallwood fügt hinzu,Die Band befindet sich derzeit in Nordamerika in der Endphase ihrer spektakulären Legacy Of The Beast World Tour, die zwei Jahre lang von Covid unterbrochen wurde, wobei viele Shows zweimal verschoben wurden. Die Tour begann eigentlich im Mai 2018 in Tallin, Estland, die erste von 139 Shows in 33 Ländern. Bis zur letzten Show in Tampa, Florida am 27. Oktober dieses Jahres wird die Band vor über DREI MILLIONEN Fans auf dieser epischen Welttournee gespielt haben.Der Support für die deutschen Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Weitere Termine für THE FUTURE PAST TOUR werden noch bekannt gegeben, allerdings werden keine weiteren deutschen Städte hinzukommen. Alle Europa-Termine und Updates unter www.ironmaiden.com Wie in den vergangenen Jahren wird es die Möglichkeit geben, das Trooper VIP-Erlebnis an vielen der Veranstaltungsorte zu genießen.Senjutsu landete bei seiner Veröffentlichung im September 2021 inaufder Charts: Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Bolivien, Chile, Kroatien, Kolumbien, Finnland, Griechenland, Deutschland, Ungarn, Indien*, Indonesien*, Italien, Korea, Malaysia*, Mexiko, Portugal, Rumänien*, Russland, Südafrika*, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand* und Türkei (* = Apple-Metal-Charts, da es in diesen Märkten keine physischen Charts gibt - nur digitale Charts),in Großbritannien, Tschechien, Frankreich, Japan, den Niederlanden #3 in Australien, Irland und den USA (höchste Billboard-Platzierung für IM hier), #5 in Argentinien, Dänemark und Norwegen.