IRON MAIDEN: Das Biest kommt zurück nach Frankfurt!

Iron Maiden wird 2022 auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren, einschließlich einer Stadionshow am 26. Juli 2022 in Frankfurt im Deutsche Bank Park. Special Guests in Frankfurt sind die deutsche Power-Metal-Formation Powerwolf und die australische Hard-Rock-Band Airbourne.



Seit dem Auftakt der Legacy Of The Beast-Tournee hat die Band 39 Länder auf der ganzen Welt besucht und für fast zwei Millionen Fans gespielt, unter anderem als Headliner auf dem legendären Rock-In-Rio-Festival in Brasilien vor 100.000 Zuschauern.



Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson sagt dazu:



„Die Legacy-Tournee war bisher ein fantastisches Erlebnis und die allgemeine Reaktion auf die Bühnenshow und all die verrückten Requisiten (und Eddie!), mit denen ich spielen darf, war einfach phänomenal. Die ganze Band hatte so viel Spaß und wir freuen uns wahnsinnig darauf, nach Deutschland zurückzukommen und noch mehr unserer Fans zu erreichen.“



Diese Show, randvoll gepackt mit Hits und Publikumsfavoriten aus der gesamten Laufbahn der Band, hat für jeden etwas zu bieten, egal, ob man Hardcore-Maiden-Fan oder gelegentlicher Konzertbesucher ist.



Das Konzert wurde vom 06.07.21 auf den 26. Juli 2022 verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten Gültigkeit.



Dies hatten die globalen Medien bislang über die „Legacy Of The Beast Tour“ zu berichten:



„Iron Maiden liefert die beste Show in der Geschichte von Rock In Rio“ – nationale Zeitung

Estadao, Brasilien



„Es war wie eine Dampfwalze. Eines dieser legendären Konzerte, die einen immer wieder umhauen, ohne Nachlass“ – Nachrichtenagentur Sopitas, Mexiko-Stadt



„... eine Heavy-Metal-Meisterklasse, die 50.000 Menschen während der zweistündigen Show wie im Delirium unaufhörlich zum Singen und Hüpfen brachte“ – nationale Zeitung Clarin, Argentinien



„Ein weiterer Triumpf für Iron Maiden im Nationalstadion“ – Nachrichtenportal La Tercera, Chile



„Iron Maiden sorgt für gigantische Bühnenüberraschungen und rockt im ausverkauften Banc-of-California-Stadion durch ihre Hits“ – Zeitung Orange County Register, Los Angeles, USA



„... eine der besten Iron-Maiden-Shows, die ich in den letzten zwanzig Jahren gesehen habe!“ – Zeitung Illinois Entertainer, Chicago, USA



„... eine hoch theatralische, aktionsgeladene und dramatische zweistündige Show“ – Zeitung Toronto Sund, Canada



„Ein Kampfflugzeug, Luftangriffe, Explosionen, Flammen und Schwertkämpfe. Iron Maiden bombardierte uns im gefüllten Videotron Center laut und intensiv mit Bildern und Sound“ – Zeitung Journal de Quebec, Kanada



„Die Legacy Of The Beast Tour stellt den Gipfel des Heavy-Metal-Eskapismus dar“ – Rolling Stone, New York, USA



„... ein ungeheuer unterhaltsames, zeitverzerrendes Set aus Publikumshits und Raritäten...ein musikalisches Meisterwerk“ – Zeitung Sun Sentinel, Florida USA



„... eine außergewöhnlich unterhaltsame Show voller Weltklasse-Theatralik... eine

Meisterklasse der Darbietung und Inszenierung“ – Zeitung The Times, England



„Wenn ein rotäugiger, gehörnter Dämon aus der dunkelsten Ecke der Vorstellungskraft erscheint, wird deutlich, dass es diese Band darauf anlegt, bei jeder Gelegenheit die Messlatte ein wenig höher zu setzen. Das hier ist mehr als beeindruckend, und völlig irre“ – Manchester Evening News, England



„Gäbe es eine Auszeichnung für das beste Heavy-Metal-Konzert in Bezug auf Requisiten, Pyrotechnik und reines musikalisches Maskentheater, würde die aktuelle audiovisuelle Show von Iron Maiden, eine herzlich willkommene Überlastung der Sinne, sowohl alle Herausforderer als auch Anwärter in Grund und Boden stampfen“ – Zeitung Daily Express, England



„Es gibt keine spektakulärere Show als diese“ – Zeitung Daily Star, England

„Eine visuell atemberaubende Show, eine erfrischende Setlist und eine überirdische Energie“ – Zeitung Aftonbladet, Schweden



„Iron Maiden – wir haben immer noch Gänsehaut. Was für ein Abend!“ – Tageszeitung, Deutschland



„Wenn man dir gesagt hätte, dass während der Show ein Flugzeug aus dem zweiten

Weltkrieg auf der Bühne landen würde, hättest du es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber auf der Bühne von Iron Maiden ist alles möglich“ – Zeitung La Repubblica XL, Italien

