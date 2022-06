Disney On Ice präsentiert Traumhafte Welten: Im Frühjahr 2023 live in Frankfurt!

Die Zuschauer werden in der actiongeladenen Produktion vondie Segel für eine abenteuerliche Reise durch die stürmische See setzen und durch schneebedeckte Berge wandern. Die Produktion von Feld Entertainment erzählt mehrere inspirierende Geschichten, deren Charaktere eines gemeinsam haben: Sie alle wollen die Tiefen, Höhen und Horizonte ihrer Träume erkunden. Neben Vaiana und dem Halbgott Maui warten auf die Zuschauer acht weitere Geschichten über jede Menge Mut und ganz viel Herz, darunterundDieses Eiskunstlaufspektakel zeigt, wie Mut die kühnsten Träume der Disney-Helden wahr werden lässt. Reisen Sie mit Anna, Elsa und Olaf ins bergige Arendelle und erleben Sie die berührende Geschichte einer schwesterlichen Liebe, die am Ende sogar ein ganzes Königreich rettet. Stürzen Sie sich mit Aladdin in unglaubliche Abenteuer, und werden Sie Zeuge, wie er seine Widersacher auf dem Marktplatz von Agrabah austrickst. Reisen Sie mit Miguel in das fantastische und mystische Land der Toten und erfreuen Sie sich an dem pulsierenden bunten Fest der Familie zum Dia de los Muertos.Begeben Sie sich mit Rapunzel auf die haarsträubende Suche nach den schwebenden Lichtern. Tauchen Sie mit der mutigen Arielle in die Tiefen des Ozeans und erleben Sie, wie sie sich danach sehnt das Leben oberhalb des Meeresspiegels zu erkunden und wie sie wegen ihrer unbändigen Neugier alles aufs Spiel setzt. Und finden Sie zu guter Letzt gemeinsam mit Belle, Dornröschen und Cinderella heraus, welch innere Kraft man entwickeln kann, wenn man sich mit Großherzigkeit und Entschlossenheit seinen Herausforderungen stellt.Hintersteht die Idee, jeden dazu zu inspirieren, neugierig zu sein und die Welt zu erkunden. Wir beleuchten die entscheidenden Momente der beliebten Disney-Figuren, in denen sie wichtige Entscheidungen treffen und sie ihre eigenen Helden werden“, erklärt Executive Vice President und Produzentin. „Da ich selbst eine Tochter und einen Sohn habe, wusste ich, wie wichtig es ist, eine Vielzahl von Disney-Geschichten zu erzählen und gleichzeitig die Verbindungen zwischen diesen Heldenreisen zu betonen. Wir zeigen letztendlich, auf welch vielfältige Weise sich ein Abenteuer entfalten kann.“präsentiert all den Zauber und all das Abenteuer von Disneys unsterblichen Geschichten anhand von Eiskunstlauf der Spitzenklasse, glamourösen Kostümen und faszinierenden Bühnenbildern. Dank innovativer Lichttechnik und mitreißender Spezialeffekte wird das Publikum in eine Fantasiewelt katapultiert, in der ganz unterschiedliche Helden alles daran setzen, ihre Träume zu verwirklichen. Hochfliegende Sprünge, atemberaubender Eiskunstlauf und die liebenswerten Disney-Charaktere machenzu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie!