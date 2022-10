Der Christmas Garden Frankfurt erstrahlt schon bald erneut mit spektakulären Highlights

Derpräsentiert stolz die sensationellen Highlights seiner bald beginnenden neuen Saison! Ab demheißt es im Deutsche Bank Park nach Einbruch der Dunkelheit wieder: innehalten, staunen über Lichtkunst auf höchstem Niveau und (vor-)weihnachtliches buntes Glück genießen. Derverspricht eine magische Reise durch zauberhafte Phantasiewelten und garantiert ein wundervolles Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein.Gemeinsam veranstalten dieund, beides Unternehmen der DEAG-Gruppe, in Kooperation mit derdieses außergewöhnliche Eventkonzept.lädt derunter freiem Himmel fast täglich von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein (derist geschlossen am 21. & 22. und 28. & 29. November sowie am 24. & 31. Dezember 2022).Keingleicht dem anderen, und jede Saison steht für ein einzigartiges, glitzerndes Gesamtkunstwerk. In diesem Sinne erleben die Besucher:innen den Deutsche Bank Park diesmal wieder aus ganz neuen bezaubernden Perspektiven. Insgesamt rund 30 farbenprächtige Illuminationen säumen den Rundweg, darunter viele neue visuelle Highlights mit raffinierten Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, von denen zahlreiche wieder von dem Komponisten und Sound-Designerindividuell arrangiert wurden. Verschiedene externe Lichtkünstler beeindrucken mit ihren exklusiv für diegestalteten Lichtinstallationen und garantieren mit jeder neuen Saison eine ständige kreative Weiterentwicklung. Zudem sorgt der renommierte Lichtdesignerseit der Premiere derin Deutschland 2016 für die technische und kreative Umsetzung der Events. Besinnlichkeit, Muße und Entschleunigung bilden dabei das geschätzte Profil der Veranstaltung – fernab vom hektischen Trubel der (Vor-)Weihnachtszeit.So hat das Publikum das Stadion von Eintracht Frankfurt noch nicht gesehen: Das gigantische LED-Beleuchtungssystem des Stadions erstrahlt mit einer spektakulären Lichtchoreographie und im Einklang mit einem exklusiv für denkomponierten Musikstück. Umgeht es buchstäblich, wenn 35 jeweils bis zu einem Meter große Herzen auf einer Rasenfläche pulsieren und die Besucher:innen zu romantischen Fotomomenten verlocken. Das beliebte, ein absolutes Highlight an vielenStandorten, erreicht imein sensationelles Ausmaß von 2.160 Quadratmetern mit insgesamt 43.200 zu Musik programmierten Leuchtdioden und wird für traumhafte Augenblicke sorgen. Derführt durch einen 15 Meter langen farbig funkelnden Lichttunnel, der seinen Besucher:innen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Märchenhaft ragt eine sechs Meter hohe, weiß schimmerndebis in die Krone eines riesigen Baumes und scheint ins unendliche Firmament aus leuchtenden Sternen und einem strahlenden Mondball zu führen. Ein Farbenfest ist auf demzu erleben: Auf 90 Metern Länge sind zu beiden Seiten des Wegs bunte LED-Scheinwerfer installiert, die das Publikum mit einem animierten Farbverlauf und Regenbogeneffekten faszinieren. Neben den vielen lichtkünstlerischen Highlights steht auch in diesem Jahr einbereit, über das sich wahrscheinlich nicht nur die Kleinsten freuen.Dersind die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs ebenso effizient wie behutsam gelungen, so dass das Besuchserlebnis imauf dem gewohnt erstklassigen Niveau erhalten bleibt. Das fulminante Glanzmeer steht den Inszenierungen des Vorjahres um nichts nach, sondern wird sich durch geschickt gestaltete Konstruktionen womöglich sogar wieder selbst übertreffen., Geschäftsführer der, über die kommende Saison: „Die enorme positive Resonanz lässt uns das Konzept desimmer weiterentwickeln, so dass die Besucher:innen im Deutsche Bank Park diesmal eine noch schönere und imposantere winterliche Wunderwelt bei dieser Traditionsveranstaltung erwarten wird. Neben all den Herausforderungen, welche eine Pandemie und parallel dazu eine Energiekrise mit sich bringen, hat das ganze Team alles dafür getan, denauch in diesen Zeiten zu ermöglichen. Wir freuen uns daher sehr, den neu konzipierten Rundweg mit zahlreichen Licht- und Klangwelten den Frankfurter:innen und Gästen aus der Region nun bald live präsentieren zu dürfen.“, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der: „Den Christmas Garden in Frankfurt haben in seinem Premieren-Winter trotz pandemischer Widrigkeiten mehr als 70.000 Besucher:innen besucht. Wir sind voller Vorfreude auf unsere zweite Christmas Garden-Saison im Deutsche Bank Park, nicht nur, weil wir erneut das Areal unserer geliebten Eintracht in eine bezaubernde Winterweihnachtswelt verwandeln dürfen, sondern unseren Besucher:innen besondere Momente des Innehaltens ermöglichen können. Mit den vielen neuen funkelnden Lichtinstallationen, die es auf dem illuminierten Rundweg zu entdecken gibt und unserem stimmigen Energie- und Hygienekonzept, können wir es kaum erwarten, wieder zahlreiche Frankfurter:innen und Gäste aus dem Umland zu begrüßen.“Für das leibliche Wohl der Besucher:innen sorgt wieder das regional tätige Gastronomieunternehmen Oberbayern Event GmbH mit genussvollen Köstlichkeiten.Die mit Herzblut inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende, verspielte oder romantische Fotomotive. Kreative Besucher:innen können ihre Fotos mit dem Hashtagauf Instagram posten und auf diese Weise am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen wird eine Reise für zwei Personen zum2023 inkl. An- und Abreise und Übernachtung sowie Tickets für den(an einem deutschen Standort freier Wahl) im nächsten Jahr verlost.Für diesteht die Gesundheit der Besucher:innen und Mitarbeiter:innen bei den Veranstaltungen deran oberster Stelle. Da die Corona-Pandemie weiterhin andauert, wird das bewährteauch in der neuen Saison 2022/23 laufend an die aktuellen Verhältnisse angepasst, so dass ein sicherer Besuch imzu jeder Zeit gewährleistet ist. Die aktuell geltenden COVID-19-Hygieneregeln sind auf christmas-garden.de/hygienekonzept hinterlegt.2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodellerstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten. Aufgrund der überwältigenden Publikumsresonanz kamen weitere Standorte in Schloss & Park Pillnitz in(seit 2018), in der Wilhelma in(seit 2018), im Allwetterzoo(seit 2019), im Botanischen Garten(2019), im Wollaton Park in(seit 2020), im Deutsche Bank Park in(seit 2021), im Erlebnis-Zoo(seit 2021), auf der(seit 2021), auf der Festung Ehrenbreitstein in(seit 2021), im(seit 2021) und Weihnachten im Tierpark in Berlin (seit 2019) hinzu. International war der Christmas Garden in 2021 in Recinte Modernista de Sant Pau in, im Jardín Botánico Histórico La Concepción in, in den Jardíns de Vivers in, im Parc de Saint-Cloud in, im Windsor Great Park bei, im Kenwood House inund im Trentham Estate beizu bewundern. In der kommenden Saison 2022 feiern diein den neuen europäischen Standortenund inihre Premiere.