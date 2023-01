Christmas Garden Frankfurt begeistert auch in diesem Jahr wieder Jung und Alt.

FOH Rhein Main Concerts GmbH

Hintergrundinformationen:



2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodell Christmas Garden erstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten Berlin. Aufgrund der überwältigenden Publikumsresonanz kamen weitere Standorte in Schloss & Park Pillnitz in Dresden (seit 2018), in der Wilhelma in Stuttgart (seit 2018), im Allwetterzoo Münster (seit 2019), im Botanischen Garten Madrid (2019), im Wollaton Park in Nottingham (seit 2020), im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main (seit 2021), im Erlebnis-Zoo Hannover (seit 2021), auf der Insel Mainau (seit 2021), auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz (seit 2021), im Kölner Zoo (seit 2021) und Weihnachten im Tierpark in Berlin (seit 2019) hinzu. International war der Christmas Garden im Jahr 2021 in Recinte Modernista de Sant Pau in Barcelona, im Jardín Botánico Histórico La Concepción in Malaga, in den Jardíns de Vivers in Valencia, im Parc de Saint-Cloud in Paris, im Windsor Great Park bei London, im Wollaton Park in Nottingham, im Kenwood House in London und im Trentham Estate bei Newcastle zu bewundern. In der vergangenen Saison 2022/2023 feierten die Christmas Garden in den neuen europäischen Standorten Rom und in Chorzów ihre Premiere.

alles anzeigen