CHRISTMAS GARDEN erstmals in Frankfurt

In diesem Winter wird derGroß und Klein in Begeisterung versetzen. Erstmals wird dieses einmalige Erfolgsformat mit einem weihnachtlich-romantischen Rundweg das beeindruckende Gelände des Deutsche Bank Parks zum Leuchten bringen. Zahlreiche aufwendige Lichtinstallationen werden dank Millionen von Lichtpunkten und musikalischer Untermalung für besondere winterliche Momente für die ganze Familie sorgen.Vomlädt derunter freiem Himmel fast täglich von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein. (an den folgenden Tagen ist dergeschlossen: 22./23./29./30. November und am 24./31. Dezember 2021). Der Veranstalter empfiehlt, sich die Karten vorab online für die gewünschten Zeitfenster schnell und preisgünstiger zu sichern., Geschäftsführer von FOH Rhein Main Concerts GmbH:, Geschäftsführer Eintracht Frankfurt Stadion GmbH:Den Initiator*innen des Christmas Garden Frankfurt liegt es ganz besonders am Herzen, den Gästen im Premierenjahr ein spektakuläres Erlebnis zu bieten, das das berühmte Stadion in neuem Licht erstrahlen lässt und den einen oder anderen überraschenden Blickwinkel preisgibt. Stimmungsvolle Illuminationen erhellen den circa zwei Kilometer langen Rundweg, der sich durch das Gelände schlängeln wird.So gibt es unter anderem eine mystische Gewitterwelt, die für Begeisterung sorgen wird, und einen Glitzerweg mit Spiegelkugeln, der die Lichter in Bewegung versetzen wird. Auf dem Wasser wird es dank aufwendiger Technik romantisch-verträumte Projektionen zu bestaunen geben, die mithilfe von feinstem Sprühnebel in der Luft tanzen. Außerdem sorgt der Komponistund Sound-Designer Burkhard Fincke mit seinen weihnachtlichen Klangwelten für die passende musikalische Untermalung der Illuminationen.Die mit Herzblut inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende, verspielte oder romantische Fotomotive. Kreative Besucher*innen können ihre Fotos mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden bei Facebook oder Instagram posten und auf diese Weise am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen werden eine Reise für zwei Personen zum Christmas Garden Barcelona 2022 inkl. Flug und Übernachtung sowie Tickets für den Christmas Garden im nächsten Jahr verlost.Die Gesundheit der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen steht für die Veranstaltenden des Christmas Garden an oberster Stelle. So wurde ein umfangreiches COVID-19-Hygienekonzept erarbeitet, das sicherstellt, dass die entsprechenden behördlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können, eingehalten werden. Der Umfang der Hygienemaßnahmen wird mit der nötigen Verhältnismäßigkeit und in Abstimmung mit den Behörden stets an die aktuellen Entwicklungen angepasst.Aktuelle Informationen zu den Maßnahmen sind hier zu finden: https://www.christmas-garden.de/... 2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG dieses Erfolgsmodell erstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten Berlin. Wegen des überwältigenden Erfolgs kamen weitere Standorte in Schloss & Park Pillnitz in Dresden (seit 2018), in der Wilhelma in Stuttgart (seit 2018), im Allwetterzoo Münster (seit 2019), im Botanischen Garten Madrid (2019), in Wollaton Hall in Nottingham (seit 2020) sowie in Berlin mit Weihnachten im Tierpark (seit 2019) hinzu. In der Saison 2019/2020 strömten insgesamt rund 950.000 Besucher*innen zu diesem winterlich-romantischen Highlight, zu dem sich der Christmas Garden innerhalb weniger Jahre entwickelt hat. In der diesjährigen Saison kommen insgesamt zehn weitere Standorte hinzu: So wird der Christmas Garden auch im Kölner Zoo, auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, im Erlebnis-Zoo Hannover, im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main, auf der Insel Mainau sowie international in Recinte Modernista de Sant Pau in Barcelona, Parc de Saint-Cloud in Paris, Windsor Great Park bei London, Kenwood House in London und im Trentham Estate bei Newcastle zu bewundern sein.