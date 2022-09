Bald beginnt die magische Reise: Der Christmas Garden kommt zurück nach Frankfurt!

Nach dem überwältigenden Publikumserfolg derin der vergangenen Saison mit rund 1,9 Millionen Besucher:innen in Deutschland und Europa wird derwieder im Deutsche Bank Park zu sehen sein. Der Vorverkauf für das neu gestaltete Open-Air-Event beginnt ab sofort!Schon jetzt werden die Tage kürzer, und die Vorfreude auf die magischste Zeit des Jahres kann beginnen. Das imposante Stadiongelände des Deutsche Bank Parks ist bekannt für seine Adrenalingarantie und zeigt sich mit demvon einer ganz anderen, märchenhaft-besinnlichen Seite: Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich das gigantische Frankfurter Sportareal in eine funkelnde Landschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, fantasievollen Leuchtfiguren und traumhaften Illuminationen. Im Stadion des Europapokalsiegers heißt es ab Mitte November im: Entspannen, Kraft tanken und sich von glitzerndem Sternenzauber und von unzähligen funkelnden Lichtpunkten verzaubern lassen. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg über das beeindruckende Gelände des Deutsche Bank Parks und des Stadionbads erwartet das Publikum deswundervolle neue Lichtkunst, bunte Lichtinstallationen und spektakuläre Leuchtkulissen. Nach Sonnenuntergang taucht derden Deutsche Bank Park in ein weihnachtliches Glanzmeer, das Groß und Klein zum Staunen bringt.In Frankfurt wurde diein diesem Jahr mit dem Live-Entertainment-Award (LEA) in der Kategorie „Beste En Suite-Veranstaltung“ ausgezeichnet.Gemeinsam veranstalten dieund, beides Unternehmen der DEAG-Gruppe, in Kooperation mit derund dendieses außergewöhnliche Eventkonzept.lädt derunter freiem Himmel fast täglich von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein (derist geschlossen am 21. & 22. und 28. & 29. November sowie am 24. & 31. Dezember 2022).Aufgrund der gegenwärtigen Verhältnisse hat das-Team sein Engagement nochmals verstärkt, den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten und die Events bestmöglich nachhaltig zu organisieren. So wurden fachgerechte Konzepte entworfen und zahlreiche Maßnahmen für eine umwelt- und energiebewusste Umsetzung zur Stromeinsparung ergriffen. Dazu gehören zum Beispiel die umfassende Umstellung auf eine effiziente, stromsparende LED-Technik bei den Lichtinstallationen und der Wegebeleuchtung, was eine 80‐prozentige Lichtstromersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln einbringt. Hinzu kommen verkürzte Öffnungszeiten während der Wochentage. Durch diese Maßnahmen wird der Gesamtstromverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren bei der überwiegenden Anzahl an Standorten im Durchschnitt um 30% gesenkt. Auf den einzelnen Besuch heruntergerechnet, wird so viel Strom benötigt wie zum Beispiel 1,5 Stunden einen Streamingdienst in Full HD in Anspruch zu nehmen oder auch wie die einmalige Inbetriebnahme einer handelsüblichen Kaffeefiltermaschine (1000 W, Betrieb ca. 20 bis 30 Minuten).: „Wer über sämtliche Neuigkeiten rund um deninformiert werden möchte, abonniert am besten auf christmas-garden.de/frankfurt denNewsletter.2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodellerstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten. Aufgrund der überwältigenden Publikumsresonanz kamen weitere Standorte in Schloss & Park Pillnitz in(seit 2018), in der Wilhelma in(seit 2018), im Allwetterzoo(seit 2019), im Botanischen Garten(2019), im Wollaton Park in(seit 2020), im Deutsche Bank Park in(seit 2021), im Erlebnis-Zoo(seit 2021), auf der(seit 2021), auf der Festung Ehrenbreitstein in(seit 2021), im(seit 2021) und Weihnachten im Tierpark in Berlin (seit 2019) hinzu. International war der Christmas Garden in 2021 in Recinte Modernista de Sant Pau in, im Jardín Botánico Histórico La Concepción in, in den Jardíns de Vivers in, im Parc de Saint-Cloud in, im Windsor Great Park bei, im Kenwood House inund im Trentham Estate beizu bewundern. In der kommenden Saison 2022 feiern diein den neuen europäischen Standortenund inihre Premiere.