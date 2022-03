Ukraine: herzkranke Kinder bekommen Hilfe

Insbesondere herzkranke Kinder leiden unter den Folgen des Krieges in der Ukraine. Herzchirurgische Eingriffe sind etwa in Kiew nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich und bereits geplante Operationen für Kinder werden immer häufiger auf unbestimmte Zeit verschoben.erreichen vermehrt Hilfegesuche von verzweifelten Familien aus den umkämpften Gebieten der Ukraine. Oft ist ungewiss, ob sie es für die lebensnotwendige Herzoperation in eines der Nachbarländer schaffen. Wenn sie dort ankommen, finden sie überfüllte Kinderkliniken mit Versorgungsengpässen vor.Berichte des Teams um Klinikdirektor und Chefchirurg Professor Illya M. Yemets vom Ukrainischen Kinderherzzentrum in Kiew geben Einblicke in die Lage.-Geschäftsführer Jörg Gattenlöhner steht in regelmäßigem Kontakt zu Ärzten und Familien vor Ort. „Wir alle sehen seit Wochen die schrecklichen Bilder aus den umkämpften Gebieten der Ukraine, zunehmend auch das Leid von Familien und Kindern. Was man aber nicht sieht, sind die ca. 45.000 ukrainischen Kinder, die mit einem Herzfehler leben. Und jeden Tag kommen dort weitere 15 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Wir alssehen es als unsere Aufgabe, diesen Herzkindern mit unserer Expertise zu helfen. Der eingerichtete Hilfsfonds ist die erste effektive und unkomplizierte Maßnahme.“Unter https://www.kinderherzen.de/spenden-fuer-ukraine/ besteht für Spendende die Möglichkeit, gezielt für herzkranke Kinder aus der Ukraine in den Hilfsfonds einzuzahlen. Kinderherzmedizinische Einrichtungen können für ihren Bedarf einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus diesem Fonds stellen.Seit über 20 Jahren leistetneben der umfassenden Unterstützung von Kindern mit angeborenem Herzfehler und deren Familien hier in Deutschland weltweit humanitäre Nothilfe für herzkranke Kinder in und aus Kriegs- und Krisengebieten. In Afghanistan, Jemen, Eritrea oder auch Rumänien und El Salvador steht häufig keine ausreichende herzmedizinische Versorgung zur Verfügung. Hunderten Kindern mit einem Herzfehler konntebisher das Leben retten. Der Großteil wird von ehrenamtlichen Einsatzteams des Vereins selbst operiert, manche Eingriffe vor Ort werden finanziert, auch wurden Kinder zur Operation nach Deutschland gebracht. Diese Maßnahmen sollen nun auch gezielt den ukrainischen Mädchen und Jungen zugutekommen.Eins von 100 Kindern startet herzkrank ins Leben.ist seit über 30 Jahren an ihrer Seite. Wir erforschen neue Wege in der Kinderherzmedizin und sorgen in Kliniken in ganz Deutschland für moderne Technik und Therapien – damit kleine Herzpatienten schonend und schmerzfrei behandelt werden. Unsere Hilfe kennt keine Grenzen: Für Herzkinder in medizinisch unterversorgten Ländern sind unsere Operationen oft die einzige Chance. Wir retten nicht nur das Leben herzkranker Kinder, sondern schenken ihnen die Aussicht auf ein bestmögliches Leben. Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns zu 100% aus Spenden.Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V.Elsa-Brändström-Str. 21 – 53225 BonnIBAN: DE47 3702 0500 0008 1242 00Hier können Sie für herzkranke Kinder aus der Ukraine spenden:Kontakt für Anträge auf finanzielle Unterstützung aus dem Hilfsfonds zur Behandlung herzkranker Kinder aus der Ukraine: info@kinderherzen.de Lesen Sie über Herzkind Fristha aus Afghanistan:Nähere Informationen zu unserer internationalen Nothilfe finden Sie unter folgendem Link: