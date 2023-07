PSD Bank Nürnberg und Kinderherzen e.V. unterstützen das Uniklinikum Erlangen und damit herzkranke Kinder in Franken mit PSD HerzFahrt

Die PSD Bank Nürnberg und der Verein Kinderherzen e.V. setzen sich gemeinsam für herzkranke Kinder in Franken ein. Vom 23. bis zum 30.07. veranstaltet die PSD Bank Nürnberg die „HerzFahrt“ mit einer Abschlussveranstaltung auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg am Sonntag, den 30.07., von 13:00 bis 18:00 Uhr, und sammelt Spenden zugunsten herzkranker Kinder und der neu gegründeten Kinderherzen Stiftung Erlangen. Die großzügigen Spenden der PSD Bank Nürnberg ermöglichen eine verstärkte Unterstützung für die betroffenen Kinder, ihre Eltern und das Kinderherzzentrum des Uniklinikums Erlangen.Kinder mit einem angeborenen Herzfehler haben oft einen schwierigen Start ins Leben, viele benötigen dringend medizinische Hilfe. Prof. Dr. med. Sven Dittrich, Leiter der Kinderkardiologischen Abteilung des Uniklinikums Erlangen, betont die Bedeutung der Initiative: "Unser oberstes Ziel ist es, die Behandlungsmöglichkeiten für herzkranke Kinder entscheidend zu verbessern, um ihnen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Das Engagement von Kinderherzen e.V. wird die Situation für diese Kinder in der Region erheblich verbessern. Die Unterstützung der PSD Bank Nürnberg mit ihrer Aktion 'HerzFahrt' für die neu gegründete Kinderherzen Stiftung Erlangen ist ein wahrer Glücksfall."Die Kinderherzen Stiftung Erlangen unter der Leitung von Geschäftsführer Jörg Gattenlöhner wird durch die finanzielle Unterstützung der PSD Bank Nürnberg dazu beitragen, Leben zu retten und den Familien in schweren Zeiten beizustehen. Die Stiftung plant, die Erlanger Kinderherzmedizin zu unterstützen und auch das medizinische Personal in der Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie weiterzubilden, um eine bestmögliche Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten sicherzustellen.Prof. Dr. Oliver Dewald, Leiter der Kinderherzchirurgischen Abteilung des Uniklinikums Erlangen und Kuratoriumsmitglied der Kinderherzen Stiftung Erlangen, freut sich über das gemeinsame Engagement: "Durch den vertrauensvollen Kontakt zwischen der Kinderherzchirurgie des Universitätsklinikums Erlangen und den Kinderherzen entstand die Idee, sich verstärkt für herzkranke Kinder in der Region Nürnberg/Erlangen einzusetzen. Wir sind glücklich, dass wir in Zukunft noch mehr für unsere Herzkinder und ihre Familien tun können, darunter auch die Unterstützung des medizinischen Personals und innovative Projekte wie das neue Lichtkonzept zur Begünstigung des Heilungsprozesses nach Operationen."Voraussetzung für die Teilnahme an der Spendenaktion ist das Herunterladen der kostenlosen PSD HerzFahrt-App für iOS oder Android. Einfach aufs Rad schwingen und die App misst die gefahrenen Strecken. Mehr Informationen hierzu gibt es unter psd-nuernberg.de/herzfahrt.Die Abschlussveranstaltung zur PSD HerzFahrt am 30.07.2023 bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Kinderherzen Stiftung Erlangen näher kennenzulernen. Ein Stand der Stiftung wird neben der PSD Bank Nürnberg auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg zu finden sein.Über die PSD Bank Nürnberg: Die PSD Bank Nürnberg eG wurde 2022 bereits zum zwölften Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin €uro als „Beliebteste Regionalbank“ ausgezeichnet. Sie gehört zur bundesweit agierenden PSD Bankengruppe, die aus 13 regionalen Privatkundenbanken besteht. Mit ihren Standorten in Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Ansbach, Regensburg sowie Chemnitz, Dresden und Leipzig und insgesamt 294 Mitarbeitenden, darunter 14 Auszubildende (Stand Ende 2022), zählt die PSD Bank Nürnberg zu den größten Genossenschaftsbanken innerhalb der Gruppe. Gemessen an der Bilanzsumme nimmt sie unter den 735 Genossenschaftsbanken Deutschlands Rang 54 ein (Stand Ende 2022).Als empathische Miteinanderbank stehen für die PSD Bank Nürnberg Verlässlichkeit und Transparenz vor Profitstreben. Getreu dem Motto „Mehr Wir für Dich“ steht der Mensch für sie im Fokus. Das zeigt sich auch im starken Engagement der Bank für zahlreiche soziale und gemeinnützige Projekte in der Region. So unterstützt sie regelmäßig Vereine und Einrichtungen, die sich um die Belange bedürftiger Menschen kümmern, mit Spenden. Der genossenschaftliche Gedanke, Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen, ist fest im Wertekatalog der PSD Bank Nürnberg verankert.Onlinepräsenz: www.psd-nuernberg.de Über die Kinderherzen Stiftung Erlangen: Die neu gegründete Kinderherzen Stiftung Erlangen ist eine Initiative von Kinderherzen e.V. und setzt sich dafür ein, herzkranke Kinder und ihre Familien in der Region Nürnberg/Erlangen zu unterstützen und die medizinische Versorgung nachhaltig zu verbessern.Onlinepräsenz: https://www.erlangen.kinderherzen.de/ Über das Kinderherzzentrum am Universitätsklinikum Erlangen: Das Erlanger Kinderherzzentrum ist eines der größten 10 Zentren in Deutschland das eine umfassende Behandlung von Kindern mit einem angeborenen Herzfehler und erworbenen Herzerkrankungen anbietet.Onlinepräsenz: https://www.kinderherzzentrum.uk-erlangen.de/ PSD Bank NürnbergAnsprechpartner: Moritz Hauck, presse@psd-nuernberg.de , Tel.: 0911 2385-728Kinderherzen Stiftung ErlangenRoland Pabst, presse@kinderherzen.de , Tel. 01590 6598064Uniklinikum ErlangenJohannes Eissing, presse@uk-erlangen.de , Tel.: 09131 85-36102