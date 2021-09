«Przyjaźń na okrągło» - Eine Kunstinstallation der Berner Künstler Philipp Krebs und Paul Reichardt

GROSSFORMATIGE INSTALLATION ANLÄSSLICH DES HUNDERTJÄHRIGEN BESTEHENS DER SCHWEIZERISCHEN BOTSCHAFT IN POLEN"Freundschaft rundum" ist der Slogan zum hundertjährigen Bestehen der Schweizer Botschaft in Polen. Bei dieser Gelegenheit wird den Einwohnern von Warschau eine grossformatige Installation, welche dynamisch die Flaggen beider Länder zeigt, präsentiert. Die Attraktion wird am 9. September eingeweiht und ist bis Mitte November zu besichtigen. Dies an der illustren Adresse in Warschau, am Königsweg (Aleja Ujazdowskie), im Garten der Schweizer Botschaft.Die Installation wurde vom schweizerisch-polnischen Künstler Philipp Krebs, und Paul Reichardt, dem Mitbegründer von FlyingWalls ( www.flyingwalls.com ), geschaffen. Beide sind wohnhaft in Bern.Die Installation besteht aus 96 grossen Ballons und misst 10 x 15 Meter. Die 100 wird durch 4 weitere Ballons auf dem Gelände der Botschaft vervollständigt. Das bewegte Spiel der beiden Flaggen, welche die Ballons in ein und demselben Werk anzeigen können, soll die 100-jährige Zusammenarbeit und Freundschaft der beiden Länder unterstreichen.Seit den Morgenstunden des 9. September können die Warschauerinnen und Warschauer die neueste Installation vor der Schweizer Botschaft bewundern. Am Abend findet ein Galaempfang statt, bei dem die Installation vom Schweizer Botschafter Jürg Burri in Anwesenheit der Parlamentarischen Freundschaftsgruppen beider Länder offiziell eröffnet wird.Unterstützt wird die Hundertjahrfeier der Schweizer Botschaft in Polen durch acht Schweizer Unternehmen, die in der Polnisch-Schweizerischen Handelskammer zusammengeschlossen sind.Aus der Perspektive von 100 Jahren Zusammenarbeit wird die Schweiz vor allem als Land der Innovation, der Hochtechnologie und der nachhaltigen Entwicklung beurteilt. Träger dieser Werte waren und sind der Dialog und das Engagement der Botschaft. Heute kommen diese Qualitäten vor allem in einer Reihe von Initiativen zum Ausdruck, die Raum für Diskussionen, den Austausch von Ideen und Erfahrungen auf vielen Ebenen zwischen einem breiten Spektrum von Interessengruppen - von Wissenschaftlern über Unternehmer und Branchenexperten bis hin zu Entscheidungsträgern - schaffen. Das Streben nach Konsolidierung einer guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Wunsch, gemeinsam ein Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung von Innovation und Investitionen förderlich ist, kommt in der starken Präsenz von rund 200 Schweizer Unternehmen auf dem polnischen Markt zum Ausdruck.Przyjaźń na okrągło was so viel heisst wie "Freundschaft rundum" ist ein Slogan, der den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Polen und der Schweiz perfekt widerspiegelt. Die von Philipp Krebs und Paul Reichardt für die 100-Jahr-Feier geschaffene Installation repräsentiert eine Reihe von Qualitäten, welche die beiden Länder verbinden. Das Werk symbolisiert Freude, Harmonie, Bewegung, Begegnung, Freundschaft und Überraschung. Es erinnert uns auch daran, dass beide Länder die gleichen Flaggenfarben, rot und weiss, 'tragen'.Przyjaźń na okrągło ist eine Balloninstallation mit 96 Ballonen, welche jeweils rund 1.1 Meter Durchmesser haben und aus roten und weissen Segmenten bestehen. Die Ballone sind symmetrisch auf einem Gerüst im Garten der Botschaft angeordnet - 12 Ballone horizontal, 8 Ballone vertikal. 4 weitere Ballone werden auf dem Botschaftsgelände aufgestellt, die Gesamtzahl der Ballone beläuft sich also auf 100. Die Ballone auf dem Gerüst werden durch einen eigens durch Paul Reichardt entwickelten Mechanismus gedreht und zeigen so dem Publikum entweder die Schweizer Flagge oder nach einem Intervall die polnische Flagge. Über eine einfache Wi-Fi-Schnittstelle kann der Betrachter das Intervall einmalig beeinflussen, somit die "andere" Flagge erscheinen lassen.