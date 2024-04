Mit FLYERALARM zum Erfolg: Teilnahme am DFB-Punktespiel für Fußballvereine lohnt sich

Druckvolumen auf flyeralarm. com : Mit einem Druckvolumen im Wert von 5.000 € kann dein Verein seine Präsenz stärken und professionelle Materialien für Werbung und Promotion erstellen – für mehr Zuschauer, für mehr Mitglieder, für mehr Aufmerksamkeit.

Gute Nachricht für alle Fußballvereine! Unter dem Motto „Fußballzeit ist die beste Zeit“ hat dereine deutschlandweite Kampagne zur Förderung des Breitensports im EM-Jahr 2024 gestartet. Fußballvereine haben dabei die Möglichkeit, durch verschiedene Vereinsaktivitäten Punkte zu sammeln und so attraktive Prämien zu gewinnen. Als offizieller Sponsor des DFB und umfassender Marketing- und Druckpartner von Sportvereinen beteiligt sichmit einem Vereinspaket, das es in sich hat. (Hier geht’s direkt zur Website des DFB-Punktespiels .)Das Herzstück der Kooperation ist das FLYERALARM Vereinspaket im Wert von 30.000 €. Es beinhaltet ein attraktives Angebot, das Vereine in ihrer Entwicklung unterstützen soll:Die Teilnahme am DFB-Punktespiel und die Chance auf das FLYERALARM Vereinspaket ist einfacher als man denkt! Die Vereine registrieren sich auf der offiziellen DFB-Punktespiel-Website und sammeln Punkte bis zum Gold-Status. Dieser Status kann bereits mit wenigen Aktionen erreicht werden und bietet die Möglichkeit, den eigenen Verein auf die nächste Stufe zu heben.Dann los! Melde deinen Verein einfach zum Punktespiel an, sammle Punkte bis zum Goldstatus und gewinne mit etwas Glück das FLYERALARM Vereinspaket! Weitere attraktive Preise werden von Engelbert Strauss und der Commerzbank zur Verfügung gestellt.