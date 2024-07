FLYERALARM ist offizieller Partner der Bayerischen Philharmonie

Musik verbindet, Musik sorgt für Begeisterung, Musik erzählt Geschichten – und mit der neuen Partnerschaft wird die perfekte Harmonie geschaffen. Die Bayerische Philharmonie kann sich in diesem Jahr gleich über zwei besondere Anlässe freuen: ihr 30-jähriges Jubiläum sowie eine neue Partnerschaft. Künftig unterstützt FLYERALARM die „BayPhil Family“ und ihr soziales Engagement mit ihren vielfältigen Marketing- und Druckprodukten, wie beispielsweise bei Flyern, Programmheften oder dem beliebten Klangzeit-Magazin.Der inhabergeführte Verein mit Sitz in Bayern ist wertegetrieben. „Es braucht Institutionen wie die Bayerische Philharmonie, die dieses Spektrum an Werten leben, und sie brauchen Partner wie FLYERALARM, die sich in diesem Wertekosmos wiederfinden“, so Chefdirigent und Intendant Mark Mast.Neben den bayerischen Wurzeln, verbindet FLYERALARM mit der Bayerischen Philharmonie Kreativität, Präzision und Qualität. Denn bei Mitarbeitenden, sowie verschiedensten Marketing- und Druckprodukten ist ein hohes Maß an Kreativität, ein perfektes Zusammenspiel in der Produktion sowie höchste Qualität gefordert.Seit 30 Jahren ist der gemeinnützige Verein Bayerische Philharmonie als multinationale und generationenübergreifende Institution konzipiert und engagiert. Sein Zweck ist die Förderung von Belangen der Kunst und Kultur, insbesondere durch Förderung von MusikerInnen und junger Talente im Bereich des symphonischen Musizierens sowie durch musikalische Breitenbildung. Dies gilt auch im Wohlfahrtswesen durch die Förderung kultureller Teilhabe in diesen Bereichen.