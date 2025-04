FLYERALARM auf dem Zukunftstag Mittelstand 2025

Auf der Hauptbühne sprach Dr. Gunnar Finck, Chief Operations Officer von FLYERALARM, mit Moderator Michael Bröker über die wirtschaftlichen Herausforderungen für den Mittelstand – das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, in dem 99,5 % aller Unternehmen tätig sind und das über 50 % der Arbeitsplätze stellt. Dass die Bedingungen für die Druck- und Papierindustrie aufgrund hoher Energiekosten herausfordernd seien, entbinde die Unternehmen nicht davon, sich aktiv auf die Zukunft vorzubereiten. „In puncto Effizienz, Automatisierung und Marktanpassung müssen wir uns eigenverantwortlich aufstellen – und das ist FLYERALARM immer nachhaltig gelungen“, so Finck.Zugleich betonte er, dass Stolz ein integraler Bestandteil sei – sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Kunden: „Stolz wird in unser Geschäftsmodell aber auch von den Kunden eingebracht – die Emotionen und ihren Namen auf den Produkten wollen.“ Angesichts des politischen Wandels in Deutschland, der sich am Veranstaltungstag durch die Bildung einer neuen Regierungskoalition zeigte, hielt sich Finck mit konkreten Forderungen zurück: „Wir brauchen sicherlich einen strategischen Wandel für die nächsten Dekaden, nicht nur kurzfristige Handlungen.“Dass Leidenschaft, Teamgeist und strategisches Denken nicht nur im Sport essenziell, sondern auch für den unternehmerischen Erfolg entscheidend sind, zeigte Erik Meijer, Ex-Fußballprofi, Sky-Experte und FLYERALARM Testimonial. Mit seinem Vortrag „Was der Mittelstand vom Fußball lernen kann“ begeisterte er das Publikum und unterstrich die Bedeutung von Teamarbeit und einer positiven Grundeinstellung. „Was du tust, musst du mit Spaß machen – sonst bist du nicht gut“, betonte Meijer und teilte dabei inspirierende Anekdoten aus seiner Karriere. Besonders emotional wurde es, als Meijer, einst Spieler im Trikot des FC Liverpool, mit den Gästen „You'll Never Walk Alone“ anstimmte –Hymne für Gemeinschaftssinn und Beständigkeit, Werte, die auch den deutschen Mittelstand maßgeblich prägen.Und der eigene Messestand? Der diente FLYERALARM nicht nur als Treffpunkt für Fachgespräche, sondern auch als Plattform für Interaktion und ideales Messe-Marketing: Besucher konnten bei einer Rubbellos-Aktion ihr Glück versuchen und begehrte Tickets für das DFB-Pokalfinale in Berlin gewinnen. Auch die Eventlogistik wurde aktiv mitgestaltet: 2.500 Give-Away-Bags, 5.000 Snacktüten, 60 Wegeleitplatten sowie 1,4 Tonnen Wasserflaschen – natürlich alles mit dem Hinweis: printed by FLYERALARM.Sie wollen mehr über die Mittelstandsmission von FLYERALARM erfahren? Im Video erklärt Erik Meijer, worum es uns geht: Druck- und Marketingpartner für den Mittelstand