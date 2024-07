FLYERALARM Digital und RTL AdAlliance starten Kooperation für Addressable TV Ads

In einer Zeit, in der die Medienlandschaft zunehmend fragmentiert ist und Verbraucher mit einer Vielzahl von Werbebotschaften konfrontiert werden, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, ihre Zielgruppen gezielt und effektiv zu erreichen. Addressable TV Ads bieten die perfekte Lösung, um aus der Masse hervorzustechen und die eigenen Werbebotschaften genau dort zu platzieren, wo sie am meisten Wirkung zeigen.Ein besonderer Vorteil von ATV-Werbung ist das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Fernsehwerbung ist so auch für KMU erschwinglich.Kunden profitieren zudem von der Möglichkeit, ihre Zielgruppe granular einzugrenzen. Abhängig vom jeweiligen Sender können unterschiedliche Zielgruppen nach Geschlecht, Alter und anderen Merkmalen angesprochen werden. Außerdem ist eine geobasierte Aussteuerung der ATV-Werbung möglich. So kann die Zielgruppe anhand von Postleitzahlen, Städten, Regionen oder Ländern definiert werden. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden bestimmen, an welchen Tagen und zu welchen Tageszeiten ihre Werbung zu sehen sein soll.Eine transparente Übersicht über die Ausspielungsstatistik wird bequem im Kundenkonto bei FLYERALARM Digital bereitgestellt, wodurch eine einfache Erfolgskontrolle gewährleistet ist.Die Ausspielung der TV-Werbung erfolgt über statische oder dynamische Inhalte, die als Switch-In XXL das laufende Programm einrahmen. Die Voraussetzung für den Empfang der ATV-Werbung ist ein Smart TV, wobei die Funktion sowohl über Satellit als auch über Kabel und Antenne funktioniert. Das Angebot von FLYERALARM findet die interessierte Kundschaft zukünftig hier: https://flyeralarm.digital/digitale-werbung/tv-ads/ „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der RTL AdAlliance und die Möglichkeit, unseren Kundinnen und Kunden eine so fortschrittliche Werbelösung anbieten zu können. Addressable TV Ads sind ein Game-Changer in der Werbeindustrie und bieten insbesondere KMUs die Chance, ihre Marketingziele effizienter zu erreichen und ihre Zielgruppen präzise anzusprechen“, sagt Alexander Dietrich, Teamleiter Digitale Werbung von FLYERALARM.„Die Kooperation mit FLYERALARM ist für uns als internationaler Werbevermarkter ein Meilenstein, um kleine und mittelständische Unternehmen bei crossmedialen Kampagnen bestmöglich zu unterstützen und die Gattung TV dort stärker zu verankern. Unsere ATV-Produkte und -Lösungen sind die perfekten Mosaiksteine im Marketing-Funnel, damit KMUs eine höhere Aufmerksamkeit bei ihrer Zielgruppe erzielen. Durch unsere Partnerschaft kann FLYERALARM den über 1,5 Millionen. Kundinnen und Kunden nun auch adressierbare, digitale TV-Werbung und somit maßgeschneiderte Kampagnen für mehrere Meediengattungen aus einer Hand skalierbar anbieten“, ergänzt Fabian Burgey, Director SME Business bei der RTL AdAlliance.--