Anpfiff zur Fanmagie: Personalisierte Fanartikel für Fußballbegeisterte

flyeralarm GmbH

FLYERALARM zählt zu den führenden deutschen E-Commerce-Unternehmen für Marketing- und Druckprodukte im B2B-Bereich und ist eine der erfolgreichsten Online-Druckereien Europas. Gegründet im Jahr 2002, ist FLYERALARM auch heute zu 100% im Familienbesitz und beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende an 15 Produktions- und Partnerstandorten in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich in Würzburg. FLYERALARM liefert nicht nur Druck- und Werbeartikel, sondern auch digitale Dienstleistungen aller Art (www.flyeralarm.digital), um so insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die komplette Bandbreite des Marketings bezahlbar, einfach und schnell zugänglich zu machen. Erklärte Mission ist es, den Mittelstand als Wachstumstreiber in Deutschland zu stärken.



Die Erfindung des Sammeldruckverfahrens ermöglicht FLYERALARM seit der Gründung die effiziente und deshalb kostenreduzierte Offset-Produktion, die ressourcen- und klimaschonend bis zu 70 Prozent geringere CO₂-Emissionen gegenüber dem herkömmlichen Akzidenzdruck ermöglicht.



Im Webshop (www.flyeralarm.com) stehen mehr als drei Millionen Marketing- und Druckprodukte sowie -services für alle Branchen zur Auswahl. Täglich werden über 15.000 Aufträge abgewickelt und bis zu 24.000 Sendungen auf den Weg gebracht. Mehr als 1,5 Millionen Business-Kunden in 13 Ländern vertrauen den Produkten und der Qualität von FLYERALARM.

