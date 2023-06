„WIR. VERBINDEN“ dokumentiert Entwicklung des Airports im Jahr 2022

Flughafen München veröffentlicht 13. Integrierten Bericht

Das vergangene Jahr stand unter dem Zeichen der Erholung des Luftverkehrs nach der weltweiten Corona-Pandemie. Der nun veröffentlichte 13. Integrierte Bericht der Flughafen München GmbH (FMG) dokumentiert unter dem Titel „WIR. VERBINDEN“ die wesentlichen Entwicklungen und Herausforderungen des Jahres 2022.



„WIR. VERBINDEN“ steht symbolisch für die Kernaufgaben des Flughafens: Menschen und Ziele zu verbinden, für bedarfsgerechtes Wachstum im Verbund mit den Partnern sowie dafür, die nachhaltige Entwicklung mit den Anforderungen von morgen zu verknüpfen.



„Mit unserem Integrierten Bericht präsentiert der Flughafen München ein ganzheitliches, transparentes Bild unserer Geschäftstätigkeit und zeigt alle ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekte des Flughafenbetriebs auf. Damit liefern wir ein klares Bekenntnis zu unternehmerischer Nachhaltigkeit“, erklärt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung.



Der Bericht ist online auf Deutsch unter bericht2022.munich-airport.de und Englisch unter report2022.munich-airport.com abrufbar. Die Onlineversion legt besonderen Wert auf „Accessibility, Utility, Usability“, so dass Nutzer und Nutzerinnen schnell und einfach alle für sie relevanten Informationen finden können. Ein Film auf der Startseite verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft, die Strategie mit der Wirkung auf den Flughafen und die Umgebung und stellt die Menschen, die am Airport arbeiten, in den Mittelpunkt.



Die intuitive Steuerung ermöglicht ein einfaches und verständliches Erlebnis der Zusammenhänge von Geschäftsfeldern, Maßnahmen und deren Auswirkungen. Berichte von Mitarbeitenden zeichnen zudem ein praxisnahes Bild.



Wie in den Vorjahren berichtet die FMG in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative, dem wichtigsten Regelwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein Großteil der Nachhaltigkeitsinformationen wurde von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die gedruckte Version des Berichts wird voraussichtlich ab August verfügbar sein. Die Druckversion wird nach unternehmenseigenem Standard ökoeffizient auf recyceltem Papier gedruckt und erfüllt die strengen Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“.