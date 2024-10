Technische Universität München wird neuer Mieter am LabCampus

Die Technische Universität München (TUM) wird neuer Mieter bei der LabCampus GmbH. Die Exzellenzuniversität bezieht nicht nur rund 20.400 m² des Innovations-Campus des Münchner Flughafens, sondern gründet unter anderem dort ein „Convergence Center“ und das TUM Sustainable and Future Aviation Center, das tragfähige Lösungen für eine nachhaltigere und effizientere Luftfahrt entwickeln soll. Partner sind hier die Lufthansa und der Flughafen München. Durch die Vernetzung mit der Wirtschaft entstehen dabei neue Kollaborationen.



Die TUM findet auf dem LabCampus das ideale Umfeld. Voraussichtlich ab Ende 2025 trifft hier der wissenschaftliche Nachwuchs der TUM auf das Innovations-Ökosystem der LabCampus-Mieter-Community. „Wir freuen uns, dass die Technische Universität München eine so großartige Initiative an den Münchner Flughafen und den LabCampus bringt. Die TUM ist ein wichtiger Baustein für LabCampus und bietet Potential für die Weiterentwicklung des Konzepts und des Areals“, sagt Nathalie Leroy, Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur der Flughafen München GmbH. „LabCampus ist so viel mehr als ein reiner Bürostandort. Es ist ein Ort, an dem man sich begegnet und in den Austausch kommt. Der Flughafen München versteht sich als verbindendes Element der weltweiten Wissenschaft mit dem Freistaat Bayern und dem Forschungsstandort München.“



Das LAB 48 und das LAB 52 sind mit dem Einzug der TUM beinahe vollständig vermietet: Nur noch 5.000 Quadratmeter stehen für potenzielle Unternehmen in den beiden bestehenden Gebäuden zur Verfügung. Dennoch könnte LabCampus in Zukunft weiterwachsen: mit Platz für bis zu 29 Gebäude vor Ort.



LabCampus bietet auf dem Campus des Münchner Flughafens internationalen Konzernen, Hidden Champions, Scale-ups und jungen Talenten die idealen Voraussetzungen für kollaboratives Arbeiten und branchenübergreifenden Austausch. In den ersten beiden Gebäuden LAB 48 und LAB 52 arbeiten bereits die Deutsche Flugsicherung, die AirportAcademy und amplimind. Im Herbst 2024 bezieht Exotec und Anfang 2025 die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) ihre Räume im LAB 48.

