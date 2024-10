TUM, Lufthansa Group und Flughafen München planen gemeinsame Forschungsinitiative

Die Technische Universität München (TUM) etabliert am Flughafen München einen neuen Kooperations- und Innovationsstandort. Auf rund 20.400 Quadratmetern des LabCampus, dem Innovations-Hub am Münchner Flughafen, wird das "TUM Convergence Center“ entstehen. Die feierliche Schlüsselübergabe an TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann und die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LoI) erfolgten in Anwesenheit von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume, Finanzminister Albert Füracker und Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Neben dem Präsidenten der TUM unterschrieben das Dokument seitens der Lufthansa Group Joerg Eberhart und Airport CEO Jost Lammers.



Das neue TUM Convergence Center schafft ein einmaliges Ökosystem, in dem Studierende, Wissenschaftstalente, Gründungsteams, Wirtschaftspartner, Bürger und Bürgerinnen an wegweisenden Projekten integrativ und innovativ zusammenarbeiten sollen. Zu den Forschungsschwerpunkten des TUM Convergence Center zählt der Schlüsselbereich Luftfahrt, Mobilität, Robotik und Sicherheit. Neu eingerichtet wird das TUM Sustainable and Future Aviation Center, das gemeinschaftlich mit der Lufthansa Group und dem Flughafen München tragfähige Lösungen für eine nachhaltigere und effizientere Luftfahrt entwickeln soll. Dazu wurde bei der Veranstaltung ein Letter of Intent zwischen den drei Partnern unterzeichnet.



Den Standortvorteil am Münchner Flughafen nutzen auch das Headquarter des vom Bund geförderten Robotics Institute Germany sowie das TUM Institute for LifeLong Learning, welches seine Angebote für die Weiterqualifizierung von Fach- und Führungskräften mit Partnern vor Ort kraftvoll in das internationale Umfeld ausbauen wird. Mit Pop-up-Laboren am TUM Convergence Center akzentuiert der TUM THINK TANK die Public Engagement Strategie der TUM zu aktuellen Fragestellungen an den Schnittstellen von Technologie und Gesellschaft.



Das TUM Convergence Center schafft zudem den längst überfälligen Entwicklungsraum, in dem Studierende disziplinübergreifend in gemeinsamen Initiativen, wie beispielsweise den TUM Student Clubs, kreativ zusammenarbeiten können und ihre Erfolge in namhaften internationalen Wettbewerben in der Zukunft fortschreiben können. Auch sollen Innovationswettbewerbe und die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder eingeführten TUM Project Weeks, wie beispielsweise der TUM Student Collider der EuroTeQ Engineering University, im TUM Convergence Center den notwendigen Raum für Skalierung bekommen.



TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann sagte: "Ein globaler Ort. Zahlreiche Talente. Grenzenlose Kreativität. Mit dem TUM Convergence Center schaffen wir einen inspirierenden Kollisionsraum, in dem Studierende und Pioniere aus Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit gemeinsam forschen, lehren und lernen und Innovationen vom Münchner Flughafen in die Welt bringen. Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group und dem Flughafen München, mit der wir die Wirkkraft der Luftmobilität als ein Innovationsmotor des Freistaats weiter verstärken und auch für die internationale Öffentlichkeit erlebbar machen wollen.“



Wissenschaftsminister Markus Blume: "Wir schlagen ein neues Kapitel bayerischer Luftfahrt-Geschichte auf: Mit dem neuen Standort der Technischen Universität München am LabCampus machen wir den Flughafen zum Universitätsstandort. Beim heutigen Termin hat zweifelsohne Franz Josef Strauß Pate gestanden. Für ihn war klar: Die Luftfahrt ist eine Schlüsselindustrie für Wachstum, Wohlstand und Fortschritt. Dank Strauß ist der Freistaat weltweiter Spitzenstandort für Luft- und Raumfahrt – und das soll auch so bleiben! Mit der Eröffnung des TUM Convergence Centers und der Errichtung des TUM Sustainable and Future Aviation Centers bilden wir ein deutschlandweit einzigartiges Innovationscluster, das Forschung, Wissenschaft und Praxis an einem der bedeutendsten Drehkreuze Europas verbindet. Mit der starken Partnerschaft von TUM, Lufthansa Group und Flughafen München schaffen wir beste Bedingungen für Luft- und Raumfahrt made in Bavaria!“



Bayerns Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen München GmbH Albert Füracker betonte: "Heute setzen wir einen weiteren Meilenstein für Fortschritt und Innovation am Flughafen München. Der LabCampus am Flughafen München bietet Raum für Kreativität und ist idealer Standort, wenn es um die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für den Luftverkehr geht. Mit der Eröffnung des TUM Convergence Centers und der Errichtung des TUM Sustainable and Future Aviation Centers entsteht am Flughafen München eine exzellente Partnerschaft zwischen Flughafen, den Airlines der Lufthansa Group und der weltweit anerkannten TUM. Hier wird höchste Innovationskraft vereint, von der über den Flughafen München hinaus der gesamte Wirtschaftsstandort Bayern profitieren wird.“



Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, sagte: "Eines unserer strategischen Ziele ist die Entwicklung des Flughafens zu einem Premium-Innovations-Drehkreuz. Mit dem Ausbau von LabCampus zum Universitätsstandort und der Partnerschaft zwischen dem Flughafen München, der TUM und der Lufthansa Group, kommen drei Institutionen zusammen, die nicht nur auf die Zukunft des Standorts und der Region einzahlen, sondern auch einen wertvollen Beitrag für die Nachhaltigkeit des Luftverkehrs leisten werden.“



Joerg Eberhart, Lufthansa Group, betonte: „"Um die Zukunft der Luftfahrt als Lufthansa Group effizient und nachhaltig maßgeblich zu gestalten, schaffen wir mit dem gemeinsamen Forschungsinstitut eine einzigartige Plattform der Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen München und der TUM mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst am Standort München.“

