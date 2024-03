Roboter verkauft Getränke und Snacks am Münchner Flughafen

Mit der Einführung des Serviceroboters JEEVES können Passagiere auf dem Flughafen München bei einem selbstfahrenden Roboter einkaufen. Ursprünglich für den Einsatz im Hotel- und Gesundheitssektor konzipiert, kommt ein Roboter dieser Art nun weltweit erstmals als „Snackbot“ an einem Flughafen zum Einsatz. „Snackbot“ JEEVES - der Name ist angelehnt an eine loyalen und kompetenten Diener aus einem englischen Roman - bietet eine Auswahl an gekühlten Softdrinks und Snacks, die bargeldlos über verschiedene Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay und alle gängigen Kreditkarten abgerechnet werden können.



Der „Snackbot“ ist 110 Zentimeter groß und bewegt sich autonom durch den Gate-Bereich auf den Ebenen 4 und 5 im Terminal 2 des Münchner Airports. Er stoppt, wenn Passagiere in seine Nähe kommen oder in seinen Weg treten. Ein großer Touchscreen dient dazu, den Kauf abzuwickeln.



Der vom Münchner Startup-Unternehmen „Robotise“ entwickelte Roboter wird von der Terminal 2 Gesellschaft, einer Tochter der Flughafen München GmbH und der Lufthansa, ein Jahr lang getestet. Der Einsatz von Robotik am Flughafen München dient nicht nur dazu, die Logistik zu verbessern, sondern auch dazu, die Akzeptanz bei Passagieren zu erforschen und einen Mehrwert beim Reiseerlebnis der Fluggäste zu schaffen. Damit fügt sich der Test des „Snackbots“ in die Ausrichtung des Münchner Airports als „Premium Innovation Hub“ ein.

