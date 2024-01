Personalrekrutierung läuft erfolgreich – Airport bei Innovationen ganz vorne

Flughafen München weist angebliche Kritik zurück

Die Flughafen München GmbH weist die in einer Agenturmeldung widergegebene angebliche Kritik eines Lufthansa-Managers in Sachen Innovation und Personalrekrutierung deutlich zurück.



„Die angeblichen Äußerungen können wir in keiner Weise nachvollziehen. Sowohl bei der Rekrutierung von Personal als auch bei diversen Innovations- und Optimierungsprojekten arbeiten wir in einer sehr engen Partnerschaft mit der Lufthansa intensiv und erfolgreich zusammen“, sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.



Im vergangenen Jahr hat der Flughafen München über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt. Allein davon mehrere Hundert bei der Abfertigungstochter AeroGround. Gerade in den letzten Monaten war der Flughafen München hier sehr erfolgreich und liegt über den Planungen.



Vor einem Jahr haben der Flughafen München und die Lufthansa in einem Letter of Intent (LOI) sich zu einer gemeinsamen Nachhaltigkeitsstrategie, zum Ausbau Münchens als intermodales Verkehrsdrehkreuz, zum bedarfsgerechten Ausbau der Terminalinfrastruktur sowie zur Förderung von Digitalisierung und Innovationen im operativen Betrieb bekannt. Darunter fallen Projekte, wie beispielsweise smarte Passagier- und automatisierte Abfertigungsprozesse, um das Reiseerlebnis der Fluggäste noch angenehmer und effizienter zu gestalten. Eine unternehmensübergreifende Taskforce entwickelt hier Maßnahmen und plant den Einsatz moderner Technologien, um München zu einem Premium Innovation Hub auszubauen.



Viele moderne Technologien der vergangenen Jahre wurden insbesondere im Terminal 2, das vom Flughafen und der Lufthansa in einem Joint Venture betrieben wird, getestet oder umgesetzt.



Um nur einige Beispiele zu nennen: 2016 war München einer der ersten Flughäfen, an dem die modernen CT-Scanner bei Passagierkontrolle eingeführt wurden. Der Ausbau dieser Technologie auf alle Passagierkontrollen des Flughafens soll bis 2026 abgeschlossen werden. Im Terminal 2 wurde die Biometrietechnik bei der Bordkartenkontrolle und den Lounge-Zugängen eingeführt. Auch werden smarte Gepäckwagen für den Passagierkomfort und eine bessere Navigation im Terminal eingesetzt. Vergangenes Jahr hat der Flughafen München überdies eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines innovativen Konzepts für vollständig automatisierte Fluggastbrücken unterzeichnet.



Bei diesen Innovationsprojekten arbeitet der Flughafen München, neben Lufthansa, mit renommierten Unternehmen und Einrichtungen zusammen. So auch im Rahmen des „Digitalen Testfelds Air Cargo“. Hier testet der Flughafen zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML im Cargo-Bereich zum Beispiel den Transportroboter „evoBOT“.



Der Flughafen München ist Vorreiter bei Qualität und Innovation. Dies ist branchenweit anerkannt und kommt nicht zuletzt auch durch die aktuelle Auszeichnung als einziger 5-Sterne-Flughafen in Deutschland zum Ausdruck.