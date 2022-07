Online-Buchung von Parkplätzen am Münchner Airport: Günstige Tarife während der Sommermonate im Rahmen der "Ferien-Specials"

Parkplätze vorab online zu buchen bringt für Passagiere am Münchner Flughafen große Vorteile: Während der Sommerferien fertigt der Airport täglich mehr als 100.000 Passagiere ab. Viele von ihnen kommen mit dem eigenen Pkw zum Airport. Die Flughafen München GmbH (FMG) empfiehlt die Vorausbuchung eines Stellplatzes unter https://www.munich-airport.de/parken . Fluggäste profitieren hier von attraktiven Onlinetarifen. Weiterer Vorteil: Wer frühzeitig online bucht, findet garantiert einen freien Stellplatz.Während der Sommermonate gibt es bis einschließlich 19. September 2022 ein „Ferien-Special“: Ab einer Parkdauer von sieben Tagen kostet das Abstellen eines Fahrzeugs in den terminalnahen Parkhäusern für eine Woche 112 Euro. Auf den sogenannten Economy-Parkplätzen innerhalb des Flughafengeländes kann die Woche inklusive eines MVV-Tickets für die Fahrt vom Parkplatz zum Terminal und zurück ab 48 Euro gebucht werden.Insgesamt stehen unweit der Terminalgebäude bzw. auf den weiteren Parkflächen innerhalb des Flughafengeländes rund 32.000 Stellplätze zur Verfügung. Die Vorausbuchung ist mit allen gängigen Kreditkarten und per PayPal möglich. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt per Handy mit QR-Code.Ein Tipp für Passagiere, die zum Abflug gebracht oder an der Ankunftsebene abgeholt werden: In den Kurzhaltebereichen sind bei Abflug (Kiss & Fly) die ersten fünf Minuten kostenlos, bei Ankunft (Kiss & Ride) sind es die ersten zehn Minuten. Bei längerer Parkzeit werden für jeweils 15 Minuten 2,50 Euro erhoben. Für längere Wartezeiten empfiehlt die FMG deshalb die Nutzung der umliegenden Tiefgaragen. Hier kostet das Parken für jede angefangene Stunde sechs Euro.