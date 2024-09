Offenes Innovations-Programm für Start-ups heute gestartet

Zehn führende internationale Flughafenbetreiber bilden das Netzwerk "Airports for Innovation"

Gemeinsames Innovationsprogramm soll Zusammenarbeit mit Start-ups fördern

Aufruf an Start-Ups weltweit, ihre Lösungen zu präsentieren

Das Netzwerk "Airports for Innovation" (A4I) wurde im Mai 2021 von der spanischen Airport-Gruppe Aena und Aeroporti di Roma ins Leben gerufen. Neben dem Flughafen München GmbH sind sieben weitere Flughäfen beigetreten: Dubai International Airport, Tokio Narita Airport, Vancouver International Airport, Dallas Fort Worth Airport, Oman Airports, Athens International Airport und Aéroports de la Côte d'Azur. Insgesamt werden an den teilnehmenden Flughäfen jährlich fast 800 Millionen Passagiere abgefertigt und damit in die Innovationsinitiativen einbezogen. A4I ist zu einem globalen Netzwerk herangewachsen und verfolgt folgende Hauptziele: Die Identifizierung innovativer Lösungen zur Optimierung des Fluggasterlebnisses sowie das Testen und die Einführung gemeinsamer Technologien und Lösungen, die das Reisen an Flughäfen erleichtern.A4I stellt heute seine erste gemeinsame Initiative vor. An einem offenen Innovations-Programm können sich Start-up Unternehmen aus der ganzen Welt beteiligen. Voraussetzung ist, dass sie zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2022 gegründet wurden und über Technologien und Lösungen verfügen, die eine der folgenden vier Herausforderungen lösen kann.Die jungen Unternehmen sind gefragt, Lösungen zu den Themen „Nahtloses Reiseerlebnis“, „Nachhaltige Luftfahrt“, „Gepäcklösungen der Zukunft“ sowie „KI-Unterstützung für Flughäfen“ anzubieten. Die ausgewählten Start-ups können ihre Lösung in einer realen Flughafenumgebung bei mindestens zwei Flughafenbetreibern des Netzwerks pilotieren und internationalisieren.Dr. Jan-Henrik Andersson, Chief Commercial & Chief Security Officer Flughafen München GmbH: „Wir sind stolz, Teil dieser wertvollen Initiative zu sein. Die Förderung von Innovationen und Start-ups, die uns in der kontinuierlichen Verbesserung des Passagiererlebnisses unterstützen, passt perfekt zu unserem Anspruch als Premium Innovation Hub.“Weitere Details und Information auf der neuen Webseite: www.airportsforinnovation.com