Neues Ziel an der Westküste der USA: Lufthansa fliegt erstmals vom Flughafen München nach Seattle

Am Freitagnachmittag ging es für 218 Passagiere erstmals mit Lufthansa von München aus nach Seattle. Ab sofort bietet die Airline dreimal wöchentlich mit dem nachhaltigsten Langstreckenflugzeug, einem Airbus A350, die Verbindung von München in die US-Metropole am Pazifik an. Seattle ist damit nach San Diego, Los Angeles, San Francisco und Vancouver die fünfte Destination an Nordamerikas Westküste.



Mit ihren zahlreichen Grünflächen im Stadtgebiet und den großen Wäldern wurde die Stadt bereits mehrfach zur „lebenswertesten Stadt“ der USA gewählt. Mit dem Meer und den zahlreichen Nationalparks, u.a. mit dem knapp 4.400 Meter hohen Mount Rainier Vulkan, bietet die Stadt den Reisenden sehr viel Abwechslung. Durch die Nähe zu Kanada, dem Hafen und Weltkonzernen, wie z.B. Amazon oder Microsoft, ist die 750.000 Einwohnerstadt das wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum in der Region des Pazifischen Nordwestens.



Mit nun insgesamt 16 Destination hat der Münchner Flughafen einen neuen Höchstwert bei Verbindungen nach Nordamerika. New York ist dabei die aufkommensstärkste Destination mit bis zu vier täglichen Flügen. Die USA sind für den Münchner Airport der wichtigste Langstreckenmarkt, der bereits seit 2023 über dem Niveau von 2019 liegt. Zudem wurde im vergangenen Jahr mit 78 Tausend Tonnen Luftfrachtumschlag ebenfalls ein Rekord aufgestellt. Und der Boom geht weiter: Im Mai 2024 lag das Passagieraufkommen in die USA bereits bei einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

