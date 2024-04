Große Nachfrage nach New York-Reisen: Mit Delta Airlines drei Mal wöchentlich vom Flughafen München in den Big Apple

Delta Airlines, eine der größten Fluggesellschaften der Welt und Kunde der ersten Stunde am Flughafen München, bietet ab sofort ein weiteres Ziel von München in die USA an. Der John F. Kennedy Airport (JFK) in New York wird jeweils dienstags, donnerstags und samstags bedient. Die große Nachfrage bei den Passagieren für Flüge in die USA hat Delta Airlines veranlasst, neben ihren Flügen nach Atlanta und Detroit ab sofort auch den Big Apple mit München zu verbinden. Am JFK betreibt Delta Airlines ein Drehkreuz im Terminal 4 mit Anschlussflügen innerhalb der USA aber auch in die Karibik und nach Südamerika.



Die neuen Flüge werden mit einer Boeing 767-300/400 durchgeführt, die auch die neueste Generation an Sitzen für ihre Kunden bereithält. Neben 156 Economy-Plätzen stehen hier auch 22 Sitze in der DeltaOne (Business Class), 20 Plätze in der Premium Economy Class und 28 Sitze in der ComfortPlus Class, einer Economy-Bestuhlung mit mehr Beinfreiheit, zur Verfügung. Das Bordunterhaltungsprogramm DeltaStudios, bietet den Fluggästen eins der modernsten Inflight Entertainment Systeme mit persönlichem Bildschirm auf jedem Sitz und einer großen Anzahl an deutschsprachigen Angeboten.



Jost Lammers, CEO der Flughafen München GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass Delta Airlines mit New York ein weiteres Flugziel in ihr Angebot aufnimmt. Damit starten nun drei Airlines vom Münchner Airport aus mit insgesamt 24 wöchentlichen Abflügen zu den beiden New Yorker Flughäfen John F. Kennedy und Newark. Damit rücken Bayern und die US-Ostküste noch näher zusammen – eine gute Nachricht sowohl für Geschäftsreisende als auch für den Tourismus und den Privatreiseverkehr.“



Auf dem Bild zu sehen sind links Jost Lammers (CEO Flughafen München) und Matteo Curcio (Delta Airlines Senior Vice President Europe, Middle-East, Africa, India) beim Anschneiden einer Torte am Gate anlässlich des Erstfluges nach New York, die anschließend unter den Passagieren verteilt wurde.

