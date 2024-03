Flughafen München und Incheon Airport stärken Ausbildung in Luftfahrt-Berufen durch strategische Partnerschaft

Der Flughafen München und die südkoreanische Incheon International Airport Corporation (IIAC) starten eine intensive Zusammenarbeit bei der Ausbildung in Luftfahrt-Berufen. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MoU) haben heute der CEO der IIAC, Hag Jae Lee (links) und der Münchner Flughafenchef Jost Lammers in der Airport Academy der Flughafen München GmbH unterzeichnet.



Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Initiativen zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Ausbildungsprogramme, die den sich wandelnden Anforderungen und Bedürfnissen der Luftfahrtindustrie gerecht werden. Durch regelmäßige Treffen zwischen den Akademien sollen eine kontinuierliche Kommunikation sowie der Austausch von modernen Verfahren in der Ausbildung gefördert werden. Die Vereinbarung ermöglicht zudem den Austausch von Schulungskursen und Ausbildern, um eine vielfältige und umfassende Lernerfahrung zu ermöglichen.





