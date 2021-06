FMG informiert online über alle wesentlichen Entwicklungen im Corona-Jahr 2020

Report vereint wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte

Bericht enthält ein „Corona-Tagebuch“ zu den Pandemiefolgen

Printausgabe soll Ende Juli erscheinen

Vor dem Hintergrund der weltweiten Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen massiven Einbrüche im internationalen Luftverkehr stellte das Geschäftsjahr 2020 die Flughafen München GmbH (FMG) vor große Herausforderungen. Der jetzt vorliegende elfte integrierte Bericht der FMG informiert unter dem Titel „Kurs halten" über alle wesentlichen Entwicklungen des Jahres 2020.Neben dem Finanzteil und den Kapiteln, die sich mit „Strategie und Management", dem Thema Verantwortung sowie den Kenndaten zur Nachhaltigkeit befassen, enthält der Bericht über das Jahr 2020 auch ein „Corona-Tagebuch", das die Auswirkungen der Pandemie auf den Airportbetrieb aufzeigt. Von den Terminalschließungen über die vorübergehende Stilllegung etlicher Flugzeuge bis hin zum Krisenmanagement der FMG und den Maßnahmen, mit denen das Unternehmen gegensteuerte, beleuchtet das Tagebuch die Folgen der Pandemie in ihren unterschiedlichsten Facetten. „Die Publikation veranschaulicht, wie gravierend die Auswirkungen von Covid-19 für alle Geschäftsbereiche unseres Unternehmens waren. Dabei wird aber auch deutlich, dass wir der Krise als Teamentgegengetreten sind und frühzeitig die Weichen dafür gestellt haben, dass unser Airport nach Überwindung der Pandemie wieder auf die Erfolgspur kommt", erklärt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, der in der Online-Ausgabe des integrierten Berichts auch in einem Video-Statement über die aktuelle Situation des Flughafens informiert.Auch in seiner mittlerweile elften Ausgabe vereint der integrierte Bericht wieder umfassende Informationen zu allen Aspekten der Wertschöpfungskette. Das Spektrum reicht von den Mitarbeitern und deren Know-how über Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes hin zu den Themenfeldern Infrastruktur und Gesellschaft sowie den Finanzergebnissen. Die Wirtschaftsthemen und die sozialen und ökologischen Aspekte des Flughafenbetriebs werden dabei gleichwertig behandelt. Im Brief der Geschäftsführung werden die wirtschaftlichen Kennzahlen sowie die Verkehrsergebnisse des Jahres 2020 erläutert. Neben einer Bestandsaufnahme zur Lage des Unternehmens und der Branche umfasst diese Analyse auch einen Ausblick auf die zu erwartenden weiteren Entwicklungen im Luftverkehr.Die neue Ausgabe des integrierten Berichts ist unter https://bericht2020.munich-airport.de/ abrufbar. Die nach dem unternehmenseigenen Standard auf recyceltem Papier gedruckte Version des Berichts wird voraussichtlich ab Ende Juli verfügbar sein.