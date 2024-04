Eine Million Passagiere mehr als in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres

Rund acht Millionen Fluggäste im ersten Quartal

Sitzplatzauslastung über Vor-Corona-Niveau

Aufkommen bei Luftfracht bei rund 73.500 Tonnen

Der Münchner Flughafen bleibt im ersten Quartal 2024 auf Wachstumskurs: So wurden von Januar bis März – trotz der zahlreichen Streiks – fast acht Millionen Reisende gezählt. Das sind circa eine Million bzw. rund 14 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum. Mit dem aktuellen Fluggastvolumen erreicht der Flughafen München insgesamt wieder 80 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019, beim internationalen Verkehr sogar 86 Prozent.In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden knapp 68.300 Starts und Landungen registriert, ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die ungebrochen starke Nachfrage nach Flugreisen führte zu einer erneuten Rekordauslastung der Sitzplätze. Diese stieg von 76 Prozent im ersten Quartal 2023 auf 77,6 Prozent – Zum Vergleich: im gleichen Zeitraum 2019 lag die Auslastung der Flugzeuge bei 71,3 Prozent.Auch der Cargoumschlag legte weiterhin deutlich zu: Das Gesamtaufkommen bei Luftfracht und Luftpost wuchs um knapp zehn Prozent auf rund 73.500 Tonnen. Insgesamt beträgt die Menge an Fracht in München mittlerweile wieder annähernd 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.Im laufenden Jahr wird das Angebot an Beiladefrachtkapazität weiter steigen. Neue Strecken nach Seattle, Johannesburg und Vietnam sowie zusätzliche Flugfrequenzen – darunter nach Beijing und Osaka – bieten den Industrie- und Logistikunternehmen im Einzugsbereich des Münchner Flughafens zusätzliche Möglichkeiten direkt über München zu verladen.