Aktion von Klimaaktivisten am Flughafen München: Flugbetrieb nur geringfügig gestört – keine Annullierungen

Nachdem Klimaaktivisten sich heute Morgen am Flughafen München auf einem Rollweg in der Nähe der Nordbahn festgeklebt haben, ist der Flugbetrieb auf dieser Runway für ca. 45 Minuten eingestellt worden. Polizei und Sicherheitskräfte waren rasch vor Ort und konnten die Aktivisten in kurzer Zeit von dem Rollweg entfernen. Es kam deshalb zu keinen Annullierungen und zu keinen nennenswerten Verspätungen. Die Sperrung der Nordbahn wurde um 9:59 Uhr wieder aufgehoben. Der Flugbetrieb am Flughafen München läuft regulär und planmäßig.



Ein Eindringversuch im Bereich der Südbahn konnte verhindert werden.